Набережная, которой не было: что появится на побережье Ялты до 2030 года

Когда-то сюда нельзя было попасть. Часть побережья от Ливадии до грузового порта Ялты была закрыта или вовсе не имела набережной. Но уже к 2030 году ситуация кардинально изменится.
В Ялте стартует строительство Большой южнобережной набережной — восьми километров непрерывного променада. Об этом рассказала мэр города Янина Павленко. В планах — не просто благоустроить побережье, а создать единую прогулочную зону с местами для отдыха, занятий спортом и уютными пляжами.
Работы пройдут на четырёх ключевых участках:
После двухлетней реконструкции к концу июня откроется пляж "Изумрудный". Частный инвестор восстановил берегоукрепления и создал здесь полноценную инфраструктуру: навесы, лежаки, кафе и магазинчики. Пляж станет доступным для всех желающих.
Параллельно завершается реконструкция 23 берегоукрепительных объектов в Большой Ялте. Эти работы финансировались из федерального бюджета — они стали частью восстановления после разрушительного шторма, обрушившегося на Крым в ноябре 2023 года.
"В этом году мы встретим туристов в обновлённой Ялте. Проблем ещё много — не хватает парковок, дороги требуют ремонта. Но главное уже сделано", — отмечает Павленко.
Разработка эскизов по обновлению главной набережной Ялты уже в процессе. Архитекторы обещают сделать её удобной, современной и уютной.
Променад (фр. promenade) — прогулка.
Набережная — сооружение, окаймляющее береговую линию океана, моря, озера или реки.
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