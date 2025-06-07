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Набережная, которой не было: что появится на побережье Ялты до 2030 года

2:08
Туризм

Когда-то сюда нельзя было попасть. Часть побережья от Ливадии до грузового порта Ялты была закрыта или вовсе не имела набережной. Но уже к 2030 году ситуация кардинально изменится.

Ялта
Фото: commons.wikimedia.org by DMar2210, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ялта

В Ялте стартует строительство Большой южнобережной набережной — восьми километров непрерывного променада. Об этом рассказала мэр города Янина Павленко. В планах — не просто благоустроить побережье, а создать единую прогулочную зону с местами для отдыха, занятий спортом и уютными пляжами.

Где начнутся работы

Работы пройдут на четырёх ключевых участках:

  • Пляж "Солнечный" — аварийная зона, закрытая для посещений. Берегоукрепление здесь началось давно, но встало из-за проблем с подрядчиком.
  • Участок у отеля "Левант" — работы стартуют в 2026 году.
  • Отрезок между пляжами "Массандровский" и "Актер" — здесь появится новая часть набережной.
  • От "Изумрудного" до грузового порта — ещё один масштабный участок строительства.

Пляжи возвращаются

После двухлетней реконструкции к концу июня откроется пляж "Изумрудный". Частный инвестор восстановил берегоукрепления и создал здесь полноценную инфраструктуру: навесы, лежаки, кафе и магазинчики. Пляж станет доступным для всех желающих.

Параллельно завершается реконструкция 23 берегоукрепительных объектов в Большой Ялте. Эти работы финансировались из федерального бюджета — они стали частью восстановления после разрушительного шторма, обрушившегося на Крым в ноябре 2023 года.

Что ещё в планах

"В этом году мы встретим туристов в обновлённой Ялте. Проблем ещё много — не хватает парковок, дороги требуют ремонта. Но главное уже сделано", — отмечает Павленко.

Разработка эскизов по обновлению главной набережной Ялты уже в процессе. Архитекторы обещают сделать её удобной, современной и уютной.

Уточнения

Променад (фр. promenade) — прогулка.

Набережная — сооружение, окаймляющее береговую линию океана, моря, озера или реки. 

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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