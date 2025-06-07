Гостевые дома в России изменятся навсегда — что стоит за новым законом

2:23 Your browser does not support the audio element. Туризм

Гостевые дома, столь привычные в российских курортных городах, наконец-то могут выйти из "серой зоны". Новый пилотный проект нацелен на легализацию и регулирование деятельности таких объектов, чтобы повысить комфорт и безопасность туристов, а также урегулировать права владельцев.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор Кемпинг на курорте Роза Хутор

Что меняется

Согласно проекту, гостевым домом теперь официально считается жилой дом или его часть, используемая для размещения туристов. Важно: он должен находиться на участке с разрешением на ИЖС, садоводство или ЛПХ, принадлежать физлицу и не быть самостроем.

"Официальной статистики по гостевым домам нет, но спрос на такой формат очевиден", — поясняет Сангаджи Тарбаев, председатель Комитета по туризму. По его словам, спрос на доступное жильё для туристов растёт, и именно гостевые дома способны его покрыть.

Цель — прозрачность и безопасность

Закон устанавливает чёткие стандарты обслуживания, которые станут обязательными. Это не только упростит классификацию, но и сделает отдых безопаснее: исчезнут случаи, когда забронированное жильё на деле оказывается непригодным или даже опасным.

"Легализация создаст комфортные условия для туристов и снизит нагрузку на предпринимателей. Эксперимент покажет, как адаптировать новые правила под нужды регионов", подчеркнул Сергей Алтухов, депутат Госдумы.

Что нужно сделать владельцам

Первым делом — проверить статус земельного участка. Именно он определит, сможет ли дом официально получить статус гостевого.

"В Советском Союзе многие отдыхали в частных домах. Сейчас пришло время упорядочить этот сектор — и для безопасности, и для развития внутреннего туризма", — напоминает Надежда Школкина, первый зампред Комитета по экономполитике.

Плюсы не только для туристов

Регулирование повлияет и на экономику. "Белая" работа гостевых домов — это налоги, контроль номерного фонда и возможность стратегически развивать малые города. Но, как подчёркивает Школкина, важно учитывать мнение соседей, ведь речь идёт о жилых кварталах.

Если эксперимент окажется успешным, модель распространится на всю страну, открыв путь для роста сельского туризма и доходов местного населения.

Уточнения

Гостево́й дом также гест хауз, гестхауз, гестхаус, гест хаус или гест (от англ. guest house) — понятие, широко используемое в сфере туризма, близкое к гостинице.



Легализа́ция (от лат. legalis — законный) или узаконивание - придание законной силы, официальное признание, часто с оттенком декриминализации.

