Безопасный отдых в Израиле: какое сочетание удобства и дешёвых билетов ждёт российских туристов

2:20 Your browser does not support the audio element. Туризм

Израиль продолжает активно развивать туристические связи с Россией, предлагая комфортный и безопасный отдых на фоне растущего международного интереса.

Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Varlamov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Иерусалим

Генеральный директор Министерства туризма Израиля Дани Шахар подчеркнул в интервью ТАСС, что в стране нет опасных мест для туристов, а меры безопасности позволяют свободно путешествовать по популярным маршрутам. Единственное исключение — рекомендации не приближаться к приграничным районам.

Одним из ключевых направлений сотрудничества является расширение прямого авиасообщения. Уже обсуждается запуск рейсов из Москвы в Эйлат, а также увеличение числа перелётов и внедрение комбинированных маршрутов, соединяющих несколько туристических центров. Ведутся переговоры с авиакомпаниями об оптимизации расписаний и расширении географии полётов.

Для российских туристов Израиль остаётся привлекательным благодаря беспрепятственному въезду: виза не требуется, а электронное разрешение ETA-IL оформляется легко и не сопровождается отказами. Этот инструмент помогает также отслеживать статистику въезда, показывая устойчивый рост турпотока.

Наибольшим спросом среди россиян пользуются Мёртвое море, Эйлат, Иерусалим, Хайфа и пустыня Негев. Страна интересна как обеспеченным туристам, так и представителям среднего класса. Дополнительный бонус — многочисленное русскоязычное население, создающее комфортную языковую среду.

По оценкам израильской стороны, турпоток из России начал восстанавливаться и продолжит расти — особенно ближе к осени. К октябрю ожидается значительный подъём, а к 2026 году — возвращение к допандемийным объёмам.

На фоне обеспокоенности вопросами безопасности, российские туроператоры получили разъяснения от Минэкономразвития и израильских партнёров, которые подтвердили отсутствие угроз в туристических зонах. Также отмечается рост взаимного интереса: израильтяне всё чаще посещают Москву, особенно после чемпионата мира по футболу, а бизнес-туризм становится важной частью двустороннего сотрудничества.

Уточнения

Эйла́т (ивр. אילת‎) — город на самом юге Израиля, расположенный на берегу залива Акаба Красного моря.

