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Мошенники охотятся за вами задолго до отпуска — вот как это происходит

1:53
Туризм

Планируете отпуск? Тогда стоит быть настороже — мошенники не дремлют. По данным отчёта платёжной системы MasterCard, туристическая индустрия остаётся одной из самых уязвимых сфер. Злоумышленники играют на желании путешественников сэкономить и на их недостаточной информированности.

мошенник
Фото: unsplash.com by Gilles Lambert, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
мошенник

Особенно опасны популярные туристические направления. Большое количество транзакций и скопление людей создают идеальные условия для мошенников. Например, летом на курортах число случаев мошенничества возрастает на 18%, а зимой — на 28% в странах с холодным климатом.

В чёрный список городов, где туристов буквально "обдирают", попали:

  • Канкун (Мексика)
  • Ханой (Вьетнам)
  • Дакка (Бангладеш)
  • Бангкок (Таиланд)

В этих местах риск обмана особенно высок. А вот в Сан-Франциско, Дублине, Сеуле, Будапеште и Эдинбурге ситуация более стабильная — мошенничеств меньше, но бдительность терять не стоит.

И это ещё не всё: по данным 2024 года, количество случаев мошенничества на этапе планирования поездки выросло на 12%. Туристов обманывают ещё до того, как они соберут чемоданы — через фальшивые фотографии, фейковые письма-подтверждения и слишком выгодные предложения.

"Поддельные туристические агентства — настоящая чума. В Гонконге на них приходится 70% всех случаев мошенничества, в Барселоне и Дели — по 64%, в Сингапуре — 49%, в Канкуне — 48%", — говорится в отчёте.

Особое внимание стоит уделить "подозрительно выгодным" турам, особенно если агент просит 100% предоплаты. Такие предложения часто заканчиваются пустым пляжем, которого не существует.

Уточнения

Мошенники — множественное число от мошенник (мошенничество — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием).

Ава́нс (фр. avance — опережение) или предоплата — некоторая денежная сумма или другая имущественная ценность, которую при наличии двух встречных обязательств одна из сторон передаёт другой в исполнение своего обязательства до начала исполнения встречного обязательства.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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