Мошенники охотятся за вами задолго до отпуска — вот как это происходит

Планируете отпуск? Тогда стоит быть настороже — мошенники не дремлют. По данным отчёта платёжной системы MasterCard, туристическая индустрия остаётся одной из самых уязвимых сфер. Злоумышленники играют на желании путешественников сэкономить и на их недостаточной информированности.
Особенно опасны популярные туристические направления. Большое количество транзакций и скопление людей создают идеальные условия для мошенников. Например, летом на курортах число случаев мошенничества возрастает на 18%, а зимой — на 28% в странах с холодным климатом.
В чёрный список городов, где туристов буквально "обдирают", попали:
В этих местах риск обмана особенно высок. А вот в Сан-Франциско, Дублине, Сеуле, Будапеште и Эдинбурге ситуация более стабильная — мошенничеств меньше, но бдительность терять не стоит.
И это ещё не всё: по данным 2024 года, количество случаев мошенничества на этапе планирования поездки выросло на 12%. Туристов обманывают ещё до того, как они соберут чемоданы — через фальшивые фотографии, фейковые письма-подтверждения и слишком выгодные предложения.
"Поддельные туристические агентства — настоящая чума. В Гонконге на них приходится 70% всех случаев мошенничества, в Барселоне и Дели — по 64%, в Сингапуре — 49%, в Канкуне — 48%", — говорится в отчёте.
Особое внимание стоит уделить "подозрительно выгодным" турам, особенно если агент просит 100% предоплаты. Такие предложения часто заканчиваются пустым пляжем, которого не существует.
Мошенники — множественное число от мошенник (мошенничество — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием).
Ава́нс (фр. avance — опережение) или предоплата — некоторая денежная сумма или другая имущественная ценность, которую при наличии двух встречных обязательств одна из сторон передаёт другой в исполнение своего обязательства до начала исполнения встречного обязательства.
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