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Шоколад и рыба в одном кусочке: откройте тайну уникального десерта из Петербурга

1:03
Туризм

В Санкт-Петербурге появился новый гастрономический сувенир, способный удивить даже самых искушённых гурманов: зарегистрирован товарный знак "Корюшка в шоколаде". Теперь жители и гости Северной столицы смогут попробовать необычный десерт, сочетающий в себе сладость шоколада и пикантный вкус маринованной рыбы.

Шоколад
Фото: flickr.com by La.blasco, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Шоколад

Как сообщает "Деловой Петербург", автором идеи стал Евгений Пен, вдохновлённый дубайским шоколадом. Его творение представляет собой шоколадную плитку с вкраплениями суфле из корюшки — той самой рыбки, которая давно стала одним из символов Петербурга.

Пока что стоимость этого экстравагантного лакомства не разглашается, но создатели предполагают, что целевой аудиторией станут люди со средним и выше среднего достатком, готовые к смелым кулинарным экспериментам. Остаётся только дождаться появления "Корюшки в шоколаде" на прилавках и оценить, насколько удачным окажется столь неожиданное сочетание вкусов.

Уточнения

Санкт-Петербу́рг (в 1914—1924 годах — Петрогра́д, в 1924—1991 годах — Ленингра́д; разг. Питер, СПб) — второй по численности населения город России.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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