Секретные удовольствия: как бесплатно развлечь детей в Дубае этим летом

Туризм

Этим летом Дубай распахнул свои двери для туристов с ещё большим гостеприимством, предлагая незабываемые впечатления и выгодные возможности для семейного отдыха. Город преобразился, подготовив калейдоскоп развлечений и культурных событий, способных удовлетворить любой вкус.

Фото: web.archive.org by wilhelmtittes, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Дубай

Особое внимание уделено семьям с детьми. В рамках щедрой инициативы Kids Go Free юные путешественники до 16 лет получают бесплатный доступ к дюжине самых популярных достопримечательностей Дубая. Представьте себе: захватывающие приключения в IMG Worlds of Adventure, погружение в подводный мир Deep Dive Dubai, завораживающие инсталляции AYA Universe и House of Hype, сладкое путешествие в Музей конфет, футуристические пейзажи EXPO City, интерактивные игры в OliOli и Illusion City, знакомство с миром крокодилов, адреналиновые гонки в Chaos of Karts, виртуальные развлечения в PXB at EXPO и волшебные истории в Legendarium. Всё это — бесплатно для ваших детей!

Чтобы воспользоваться этим невероятным предложением, достаточно предъявить посадочный талон любого рейса, прибывающего в ОАЭ из России. Акция действует с 10 мая по 30 сентября 2025 года, что делает летние каникулы в Дубае ещё более привлекательными и доступными.

Но это ещё не всё! Дубай заботится и о гастрономических впечатлениях своих гостей. В сотрудничестве с платформой Great List Dubai лучшие рестораны города подготовили специальные летние предложения. Уже сейчас 20 заведений предлагают аппетитные скидки и уникальные блюда, а в ближайшее время к программе присоединятся новые участники, расширяя кулинарный горизонт для всех, кто посетит Дубай этим летом. Об этом сообщает "Турпром".

Уточнения

Дуба́й (араб. دُبَيْ‎ [du.bajj]) — крупнейший город Объединённых Арабских Эмиратов и глубоководный морской порт, административный центр одноимённого эмирата, важнейший торговый и финансовый центр ОАЭ и всего Ближнего Востока.