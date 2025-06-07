Трагедия в Альпах: немецкий турист упал в ущелье после восхождения — его нашли только благодаря последнему селфи

1:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

Трагический случай произошёл в итальянских Альпах: немецкий турист, отправившийся в одиночный поход, погиб, сорвавшись в ущелье.

Фото: commons.wikimedia.org by Jernej Furman, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Альпы

40-летний мужчина, отдыхавший с семьёй на озере Идро, решил совершить восхождение к крепости Рокка д'Анфо и далее к перевалу Баремоне. Последний раз он вышел на связь с близкими, отправив им селфи с вершины, откуда открывался вид на озеро. После этого он перестал отвечать на звонки, и вечером обеспокоенные родственники обратились к спасателям.

Поисковая операция, развёрнутая итальянскими службами, увенчалась успехом утром следующего дня. К сожалению, обнаружить туриста живым не удалось. Ключом к определению его местонахождения стала та самая последняя фотография, содержащая данные о геолокации.

Спасатели обнаружили тело мужчины в ущелье. Предположительно, он потерял равновесие и упал, получив смертельные травмы при ударе о камни. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Уточнения

А́льпы (фр. Alpes, нем. Alpen, итал. Alpi, романш. Alps, словен. Alpe) — сложная система хребтов и массивов, протянувшаяся выпуклой дугой к северо-западу от Лигурийского моря до Среднедунайской низменности.

