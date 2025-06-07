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Дон Кихот в Мексике: почему ржавые машины становятся космическими кораблями

2:23
Туризм

Казалось бы, что общего у безумного идальго и страны текилы и сомбреро? Рыцарь печального образа, казалось бы, навеки прописался в испанских романах. Но нет, в Мексике его любят как родного, словно он родился под палящим солнцем, сражаясь с кактусами вместо ветряных мельниц.

Дон Кихот и Санчо Панса
Фото: flickr.com by Biblioteca de la Facultad de Derecho y Ciencias del Trabajo Universidad de Sevilla, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Дон Кихот и Санчо Панса

Почему? Да потому что в каждом мексиканце живёт свой Дон Кихот. Та же вера в мечту, несмотря на суровую реальность, та же борьба с нелепыми обстоятельствами, то же стремление сохранить достоинство в мире, где, кажется, все давно махнули рукой.

Вокруг бедность и коррупция, но человек, идущий по улице в старых ботинках, с улыбкой на лице, всё ещё готов сражаться за справедливость, даже если шансы равны нулю. Это — квинтэссенция мексиканского духа.

Автор дзен-канала #делайчёхочешь осознал это, когда застрял на окраине небольшого городка и разговорился с местным таксистом, владельцем автомобиля родом из 80-х. Ржавчина, капот на верёвке, тормоза, работающие по настроению, — а он смотрел на свою развалюху с гордостью, словно это была не машина, а космический корабль, и с убеждением говорил, что зато она настоящая, а не пластмассовая Настоящий Дон Кихот, только вместо копья — гаечный ключ.

В Мексике умеют мечтать. Здесь можно целыми днями предаваться грёзам о роскошной жизни… и искренне верить, что всё ещё впереди, просто потому что есть "маньяна" — завтра. Завтра все начнётся! Дон Кихот тоже всегда верил, что завтра добро восторжествует, даже когда падал с Росинанта лицом в пыль.

А ещё у мексиканцев есть золотое правило: если проиграл — сделай вид, что так и задумал. Празднуют они одинаково громко, будь то победа или сокрушительное поражение. Главное — быть в процессе, быть в игре. Не важно, что ветряная мельница раскидала тебя по полю, важно, что ты красиво размахивал мечом, как Дон Кихот.

Так что, если вам покажется, что в Мексике кто-то слишком рьяно борется с абсурдом — улыбнитесь. Перед вами — очередной потомок великого рыцаря печального образа. С пивом в руке, в шлёпанцах и с сердцем, полным романтики.

Уточнения

Ме́ксика (исп. México [ˈmexiko]), официально — Мексика́нские Соединённые Шта́ты (исп. Estados Unidos Mexicanos [esˈtaðos uˈniðoz mexiˈkanos]) — государство в Северной Америке, на севере граничит с Соединёнными Штатами Америки, на юго-востоке — с Белизом и Гватемалой, на западе омывается водами Калифорнийского залива и Тихого океана, на востоке — водами Атлантического океана, Мексиканского залива и Карибского моря.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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