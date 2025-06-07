Откройте для себя мороженое Будапешта: пять мест, которые удивят незабываемым вкусом

2:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

Летний зной в Будапеште диктует свои правила, и лучшее спасение от жары — это, конечно, освежающее мороженое. К счастью, венгерская столица богата на заведения, где готовят этот десерт на высшем уровне, превращая его не просто в лакомство, а в настоящее произведение искусства.

Фото: flickr.com by stu_spivack, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Мороженое

Но как сориентироваться в этом разнообразии и найти действительно стоящее место? Мы подготовили для вас гид по лучшим кафе-мороженым Будапешта, которые продолжат радовать посетителей и в 2025 году, судя по их безупречной репутации. Готовьтесь к гастрономическому путешествию по самым вкусным уголкам города! Итак, где же искать идеальный шарик мороженого в Будапеште?

Кондитерская фабрика "Фазекас" (XVI район)

Это не просто кафе-мороженое, это место, где творится история! Адам Фазекас, гений кондитерского искусства, возглавил мировой рейтинг Gelato Festival в 2024 году. Здесь вас ждут не только классические фисташки и солёная карамель, но и смелые эксперименты, например, мороженое со вкусом кнедликов с камамбером или маком.

MAMO Gelato (несколько мест)

Если вы цените традиции итальянского мороженого, вам сюда. MAMO Gelato, расположенное в разных частях города, привлекает своим минималистичным дизайном и невероятно нежной, кремовой текстурой мороженого. Обязательно попробуйте фисташковое, шоколадное или один из фруктовых вариантов.

Gelarto Rosa (V район)

Здесь мороженое — это не только вкусно, но и красиво! Рядом с площадью Святого Иштвана вам подадут мороженое в форме розы. Помимо классики, попробуйте необычные сочетания, такие как лаванда с белым шоколадом или малиновый базилик.

Кафе-мороженое Cioccolatte (XIII район)

Расположенное на улице Пожони, это кафе-мороженое предлагает домашнее мороженое в лучших итальянских традициях. Солёная карамель, фисташки и широкий выбор фруктовых вкусов — здесь каждый найдёт что-то для себя. К тому же Cioccolatte славится своей уютной атмосферой и приветливым персоналом.

Кафе-мороженое "Борока" (несколько мест)

Если вы ищете разнообразие, то вам точно в "Бороку". Здесь предлагают более ста видов мороженого, включая варианты без молока, глютена и сахара. Среди необычных вкусов — коньяк и даже драконий фрукт.

Приятного аппетита и незабываемых впечатлений от дегустации лучшего мороженого в Будапеште!

Уточнения

Будапе́шт (венг. Budapest [ˈbudɒpɛʃt]) — столица и крупнейший город Венгрии. Расположен в северной части страны по обоим берегам Дуная.

