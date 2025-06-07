Невидимая правда: почему стюардессы больше всего боятся именно этого

2:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

Для обывателя жизнь бортпроводников с их бесконечными перелетами в экзотические страны и оплачиваемыми путешествиями представляется воплощением мечты.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Девушка

Однако сотрудница авиакомпании из Денвера (штат Колорадо, США) Меган в соцсети призналась, что в профессии стюардессы есть много невидимых сторон. По её словам, постоянные взлеты и посадки со временем становятся изматывающими.

Однако самым сложным аспектом её работы является постоянное одиночество. Одиночество, которое считается настоящей эпидемией среди молодых людей, становится глобальной проблемой общественного здравоохранения. Всемирная организация здравоохранения даже сравнила его вред с выкуриванием 15 сигарет в день.

Меган признается, что отсутствие близких людей рядом сказывается на её эмоциональном состоянии. Несмотря на возможность посещать удивительные места, она часто чувствует себя одиноко. Например, во время поездки в Рим она осознала, что предпочла бы разделить эти впечатления со своей семьей или друзьями.

Брюнетка отметила, что, хотя ей нравится работать с коллегами во время длительных смен, она чувствует себя оторванной от своих близких дома. Из-за ненормированного графика ей сложно строить близкие связи.

Стюардесса также поделилась, что в свободное время, даже находясь дома, она чувствует себя одиноко, потому что ее друзья и семья заняты работой. Она выразила восхищение стюардессами, которые успевают совмещать работу с семейной жизнью и воспитанием детей.

Меган подчеркнула, что любит свою работу, но призналась, что после двухнедельной командировки почувствовала себя опустошенной в своей квартире. К счастью, многие коллеги поддержали Меган в комментариях, подчеркнув, что работа стюардессы требует стойкости и что все наладится, пишет nypost.

Уточнения

График работ — план работ, мероприятий с указанием этапов с временными рамками.



