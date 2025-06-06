Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Арбузная ловушка 2025: чем заманивают на рынок и кто окажется в больнице
Не хочется есть, и всё мутит? Это не гастрит, а кое-что похуже
Эти машины берут знающие: не ломаются и не просят денег
Без шума и паники: Венгрия укрепляет связи с Россией ради стабильности
Лак наносится — планета вращается: маникюр в ритме сумасшедшего дня
Манускрипт, моча и латинский гнев: как монах поссорился с кошкой
Это не холодильник и не стиралка: вот какой домашний прибор опустошает ваш кошелёк быстрее всего
Новые сорта жимолости: секреты выбора и ухода, которые вы не знали
Как в Древнем Риме боролись с водяными ворами: секреты античной системы водоснабжения

Почему Бузиос считается главной туристической жемчужиной Бразилии

1:11
Туризм

Бузиос (Бразилия) славится своими идиллическими пляжами, уютной атмосферой и качеством жизни, что привлекает как туристов, так и местных жителей.

Отпуск
Фото: www.freepik.com by tawatchai07 is licensed under Free More info
Отпуск

Когда-то рыбацкая деревня, сегодня это важный туристический центр с сохранением природного очарования и небольшого городского стиля жизни. Сочетание природной красоты, развитой инфраструктуры и местной культуры делает Бузиос уникальным местом для жизни и посещения.

Качество жизни в Бузиос характеризуется относительной безопасностью, хорошей системой общественного здравоохранения и развитой инфраструктурой. В городе есть медицинские учреждения и больницы, а также удобный общественный транспорт, который связывает пляжи, торговые центры и жилые районы. Зеленые зоны и чистые пляжи способствуют здоровому образу жизни и отдыху.

Бузиос активно работает над устойчивым развитием и охраной окружающей среды. Город поддерживает практики устойчивого туризма и проекты, направленные на защиту прибрежных районов и морского биоразнообразия, пишет correiobraziliense.

Уточнения

Инфраструкту́ра (лат. infra — «ниже, под» + лат. structura — «строение», «расположение») — комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, составляющих и обеспечивающих основу функционирования системы.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Здоровье
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин Аудио 
Босоногая обувь: почему эта странная тенденция превращается в главный тренд сезона
Красота и стиль
Босоногая обувь: почему эта странная тенденция превращается в главный тренд сезона Аудио 
Популярное
Американский бум на рыбные консервы: эта простая еда полезнее, чем вы думали

Американцы массово фотографируют рыбные консервы! Узнайте, почему этот тренд набирает популярность, и как рыбные консервы могут стать полезным дополнением к вашему рациону, обеспечивая омега-3 и витамин D.

Американский бум на рыбные консервы: эта простая еда полезнее, чем вы думали
Они выжили там, где другие сдались: три китайских авто, которые не боятся пробега
Они выжили там, где другие сдались: три китайских авто, которые не боятся пробега
Заключённые ради шоу: как два медведя сбежали от мучений и нашли свободу на острове Уайт
ЕС разворачивается спиной к американскому газу: поставки рухнули почти на 10%
В НАТО согласовали крупнейшую программу перевооружения, чтобы не обидеть США Любовь Степушова Массированный удар по объектам Украины: ответка за Паутину только началась Дмитрий Плотников
Никаких возрастных ограничений: 10 платьев, которые подчеркнут ваш стиль в летнюю пору
Обои — прошлый век! 7 современных способов оформить стены, которые вас удивят
Весит 200 кг и движется молча: в джунглях нашли змею из кошмаров
Весит 200 кг и движется молча: в джунглях нашли змею из кошмаров
Последние материалы
Лак наносится — планета вращается: маникюр в ритме сумасшедшего дня
Без шума и паники: Венгрия укрепляет связи с Россией ради стабильности
Почему Бузиос считается главной туристической жемчужиной Бразилии
Манускрипт, моча и латинский гнев: как монах поссорился с кошкой
Новые сорта жимолости: секреты выбора и ухода, которые вы не знали
Это не холодильник и не стиралка: вот какой домашний прибор опустошает ваш кошелёк быстрее всего
Как в Древнем Риме боролись с водяными ворами: секреты античной системы водоснабжения
Спасение от диабета: правильные упражнения снизят уровень сахара и, возможно, спасут вашу жизнь
Светлана Бондарчук объяснила, почему страдала в браке с Фёдором Бондарчуком
Мальчику объяснили, что англо-бурская война окончена и вернули его к родителям… — писала газета Московский листок 7 июня 1902 года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.