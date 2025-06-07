Топ-5 национальных парков России для активного отдыха

1:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

Любители природы и активного отдыха найдут в России множество удивительных национальных парков.

Фото: Wikimedia Commons by Andrey Dumchev is licensed under Public domain Таганай - Новый год у приюта "Гремячий ключ"

Представляем топ-5 парков, которые идеально подходят для путешествий и приключений.

1. Зюраткуль, Челябинская область

Горы, озёра и чистый воздух — отличный вариант для треккинга и кемпинга.

2. Таганай, Челябинская область

Разнообразные маршруты и живописные виды привлекают туристов со всей страны.

3. Башкирия — Башкирский национальный парк

Уникальные ландшафты и множество возможностей для пеших и водных прогулок.

4. Алтайский национальный парк "Белуха"

Гора Белуха и окружающие природные достопримечательности — мечта каждого туриста.

5. Кавказский биосферный заповедник

Горы, леса и реки создают идеальные условия для любителей экотуризма.

Россия предлагает разнообразие национальных парков для активного отдыха, где каждый найдёт что-то по душе.