Топ-5 национальных парков России для активного отдыха

Любители природы и активного отдыха найдут в России множество удивительных национальных парков.
Представляем топ-5 парков, которые идеально подходят для путешествий и приключений.
1. Зюраткуль, Челябинская область
Горы, озёра и чистый воздух — отличный вариант для треккинга и кемпинга.
2. Таганай, Челябинская область
Разнообразные маршруты и живописные виды привлекают туристов со всей страны.
3. Башкирия — Башкирский национальный парк
Уникальные ландшафты и множество возможностей для пеших и водных прогулок.
4. Алтайский национальный парк "Белуха"
Гора Белуха и окружающие природные достопримечательности — мечта каждого туриста.
5. Кавказский биосферный заповедник
Горы, леса и реки создают идеальные условия для любителей экотуризма.
Россия предлагает разнообразие национальных парков для активного отдыха, где каждый найдёт что-то по душе.
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