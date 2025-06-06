Сонный туризм: где выспаться по-настоящему — с умом, комфортом и тишиной

2:37 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сонный туризм — это новый туристический тренд, в котором главное — не экскурсии, а качественный сон.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка под одеялом

Отели и курорты по всему миру адаптируют номера, освещение, постельные принадлежности и даже питание так, чтобы гость выспался и восстановил силы. И в России это тоже уже начинает развиваться.

Где предлагают "программы сна" или создают особые условия

Красные Холмы (Москва)

Здесь действуют Wellness-программы, в которые входит индивидуальный режим сна, специальная подушка, затемнённое пространство, ароматерапия, расслабляющий массаж перед сном и даже советы по вечернему распорядку. Идеальный вариант для деловых гостей, уставших от ритма столицы.

Гранд Отель Поляна (Сочи, Красная Поляна)

Находится в горах, где чистый воздух, тишина и отсутствие городского шума создают идеальные условия для отдыха. Номера с плотными шторами, натуральными материалами и возможностью заказать расслабляющие процедуры в СПА идеально подходят для тех, кто хочет "поспать красиво".

Zedwell Hotels (Лондон, Великобритания)

Для сравнения: это один из флагманов sleep-туризма. Номера — без окон, гаджетов и лишнего света. Только вы, кровать и полная звукоизоляция. Вдохновляет?

Six Senses (Португалия, Таиланд, Мальдивы и др.)

Мировой лидер в эко-отдыхе предлагает полноценные программы "сон + восстановление": отслеживание фаз сна, подбор подушки и матраса, ароматерапия и даже вечерние дыхательные практики.

Shleep Sanctuary by Rosewood (Гонконг)

Включает не только продвинутые технологии, но и натуральные ткани, расслабляющие ванны, вечерние чаи и специальные ритуалы — от медитации до успокаивающей музыки.

Что включают такие номера или программы

Матрасы и подушки с эффектом памяти

Полная звукоизоляция

Шторы blackout

Аромадиффузоры с лавандой, эвкалиптом

Подогнанное освещение по циркадному ритму

Звук дождя, белый шум, ASMR-треки

Медитации или "сонные подкасты".

Кому это нужно

Жителям мегаполисов

Людям с хронической усталостью и бессонницей

Бизнесменам и руководителям

Путешественникам, борющимся с джетлагом

Всем, кто хочет спать глубже и просыпаться бодрее.

Но если не можешь поехать в такой отель — можно устроить "сонный уикенд" дома.