Сонный туризм: где выспаться по-настоящему — с умом, комфортом и тишиной

Сонный туризм — это новый туристический тренд, в котором главное — не экскурсии, а качественный сон.
Отели и курорты по всему миру адаптируют номера, освещение, постельные принадлежности и даже питание так, чтобы гость выспался и восстановил силы. И в России это тоже уже начинает развиваться.
Где предлагают "программы сна" или создают особые условия
Красные Холмы (Москва)
Здесь действуют Wellness-программы, в которые входит индивидуальный режим сна, специальная подушка, затемнённое пространство, ароматерапия, расслабляющий массаж перед сном и даже советы по вечернему распорядку. Идеальный вариант для деловых гостей, уставших от ритма столицы.
Гранд Отель Поляна (Сочи, Красная Поляна)
Находится в горах, где чистый воздух, тишина и отсутствие городского шума создают идеальные условия для отдыха. Номера с плотными шторами, натуральными материалами и возможностью заказать расслабляющие процедуры в СПА идеально подходят для тех, кто хочет "поспать красиво".
Zedwell Hotels (Лондон, Великобритания)
Для сравнения: это один из флагманов sleep-туризма. Номера — без окон, гаджетов и лишнего света. Только вы, кровать и полная звукоизоляция. Вдохновляет?
Six Senses (Португалия, Таиланд, Мальдивы и др.)
Мировой лидер в эко-отдыхе предлагает полноценные программы "сон + восстановление": отслеживание фаз сна, подбор подушки и матраса, ароматерапия и даже вечерние дыхательные практики.
Shleep Sanctuary by Rosewood (Гонконг)
Включает не только продвинутые технологии, но и натуральные ткани, расслабляющие ванны, вечерние чаи и специальные ритуалы — от медитации до успокаивающей музыки.
Что включают такие номера или программы
Кому это нужно
Но если не можешь поехать в такой отель — можно устроить "сонный уикенд" дома.
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