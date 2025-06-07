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6 лучших кафе с домашним мороженым в Риме — гид 2025 года

2:20
Туризм

Если вы в Риме и мечтаете о настоящем домашнем мороженом, обратите внимание на шесть лучших кафе-мороженых, отобранных по версии гастрономического гида Красная креветка за 2025 год. Эти адреса разбросаны от севера до юга Вечного города и предлагают невероятное разнообразие вкусов — от классических до авангардных.

мороженое
Фото: alegriphotos.com by Unknown author is licensed under Free Art License
мороженое

Cannolo Siciliano — Piazza Malatesta

Настоящий рай для ценителей свежих и натуральных вкусов. Здесь представлено около двадцати сортов мороженого, приготовленного из отборных ингредиентов по сицилийским традициям.

Fatamorgana — район Триест и другие локации

Эта сеть славится принципом: никаких красителей, добавок или консервантов. Более 40 авторских вкусов, включая крем Agnese и сезонный кастаньяччо — десерт с каштановой мукой и орехами.

La Gourmandise — Монтеверде Веккьо

Скрытая среди римских вилл, эта элегантная точка предлагает изысканные и неожиданные вкусы от мастера Дарио Бенелли. Среди фаворитов — мороженое из козьего молока и сорбет из лавровых листьев.

Otaleg — Colli Portuensi

Здесь мороженщик Марко Радикиони ломает все шаблоны. Его мороженое варьируется от манго до пармезана, горгонзолы и даже Качио э Пепе — типичного римского блюда из пасты и сыра.

Stefano Ferrara Gelateria — район Ада

Место, где инновации сочетаются с техникой. Ассортимент включает джандуйю, морскую соль, тыкву и копчёные каштаны. Здесь найдётся мороженое и для веганов, и для тех, кто избегает сахара.

Il Cono d'Oro (Факел) — Viale Aventino, EUR и Ponte Milvio

Старейшая лаборатория с 20-летней историей, где классика встречается с мастерством. Флагманские точки славятся стабильным качеством и оригинальной подачей.

Эти заведения — не просто кафе, а лаборатории вкуса, где мороженое — искусство. Каждое из них заслуживает отдельного визита, чтобы открыть новые грани холодного удовольствия, которое давно стало гастрономическим символом Рима. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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