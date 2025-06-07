Иммерсивные технологии на выставке "Гиганты": погружение в мир доисторических чудовищ

Выставка "Гиганты", посвящённая доисторическим гигантам, откроется 2 августа в Бирмингемском музее и художественной галерее, а в январе 2026 года переедет в Национальный музей Шотландии.
Это грандиозное событие охватывает 66 миллионов лет эволюции, позволяя посетителям отправиться в путешествие от эпохи динозавров до современности.
Центральное место на выставке занимают 3D-модели и почти полные скелеты таких исчезнувших видов, как гигантская акула Otodus megalodon, шерстистый мамонт и Gigantopithecus blacki — крупнейшая из когда-либо существовавших обезьян.
Все экспонаты дополнены интерактивными ресурсами, с помощью которых гости могут участвовать в научных исследованиях, моделируя поведение и среду обитания древних существ.
Особое внимание уделено иммерсивным технологиям. Зрелищные проекции воссоздают реалистичные пейзажи, в которых обитали вымершие гиганты, создавая эффект полного погружения. Выставка не только знакомит с доисторической жизнью, но и подчёркивает современные экологические угрозы, с которыми сталкиваются такие виды, как слоны, носороги и киты.
Организаторы подчёркивают, что выставка призвана пробудить интерес к защите природы и напомнить о том, как хрупка экосистема планеты. Не случайно её запуск был приурочен к Всемирному дню окружающей среды, темой которого стала борьба с загрязнением пластиком.
Учёные из Birmingham Museums Trust отмечают, что "Гиганты" — это не просто научная выставка, а важный шаг в сторону устойчивого мышления. По словам Ника Фрейзера из Национальных музеев Шотландии, проект помогает переосмыслить, как живые существа адаптировались к изменениям климата и условий обитания на протяжении миллионов лет.
Би́рмингем (англ. Birmingham) — второй по населению город Великобритании, центр Средней Англии, выделенный в отдельный район со статусом «сити», в центре церемониального и метрополитенского графства Уэст-Мидлендс.
Мегалодо́н (лат. Otodus megalodon или Carcharocles megalodon ← греч. μέγας «большой» + ὀδούς «зуб») — вид вымерших акул из семейства Otodontidae. Существовал в миоцене и плиоцене, хотя есть некоторые спорные данные о более древних и о более новых находках.
Гигантопитеки (лат. Gigantopithecus) — род человекообразных обезьян, существовавший в позднем миоцене, плиоцене и плейстоцене на территории современных Индии, Китая, Таиланда и Вьетнама.
В джунглях Амазонки обнаружена анаконда весом 200 кг — ученые в шоке. Почему это открытие не только сенсационное, но и тревожное?