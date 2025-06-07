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Иммерсивные технологии на выставке "Гиганты": погружение в мир доисторических чудовищ

2:01
Туризм

Выставка "Гиганты", посвящённая доисторическим гигантам, откроется 2 августа в Бирмингемском музее и художественной галерее, а в январе 2026 года переедет в Национальный музей Шотландии.

Динозавр
Фото: commons.wikimedia.org by Alina Zienowicz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Динозавр

Это грандиозное событие охватывает 66 миллионов лет эволюции, позволяя посетителям отправиться в путешествие от эпохи динозавров до современности.

Центральное место на выставке занимают 3D-модели и почти полные скелеты таких исчезнувших видов, как гигантская акула Otodus megalodon, шерстистый мамонт и Gigantopithecus blacki — крупнейшая из когда-либо существовавших обезьян.

Все экспонаты дополнены интерактивными ресурсами, с помощью которых гости могут участвовать в научных исследованиях, моделируя поведение и среду обитания древних существ.

Особое внимание уделено иммерсивным технологиям. Зрелищные проекции воссоздают реалистичные пейзажи, в которых обитали вымершие гиганты, создавая эффект полного погружения. Выставка не только знакомит с доисторической жизнью, но и подчёркивает современные экологические угрозы, с которыми сталкиваются такие виды, как слоны, носороги и киты.

Организаторы подчёркивают, что выставка призвана пробудить интерес к защите природы и напомнить о том, как хрупка экосистема планеты. Не случайно её запуск был приурочен к Всемирному дню окружающей среды, темой которого стала борьба с загрязнением пластиком.

Учёные из Birmingham Museums Trust отмечают, что "Гиганты" — это не просто научная выставка, а важный шаг в сторону устойчивого мышления. По словам Ника Фрейзера из Национальных музеев Шотландии, проект помогает переосмыслить, как живые существа адаптировались к изменениям климата и условий обитания на протяжении миллионов лет.

Уточнения

Би́рмингем (англ. Birmingham) — второй по населению город Великобритании, центр Средней Англии, выделенный в отдельный район со статусом «сити», в центре церемониального и метрополитенского графства Уэст-Мидлендс.

Мегалодо́н (лат. Otodus megalodon или Carcharocles megalodon ← греч. μέγας «большой» + ὀδούς «зуб») — вид вымерших акул из семейства Otodontidae. Существовал в миоцене и плиоцене, хотя есть некоторые спорные данные о более древних и о более новых находках.

Гигантопитеки (лат. Gigantopithecus) — род человекообразных обезьян, существовавший в позднем миоцене, плиоцене и плейстоцене на территории современных Индии, Китая, Таиланда и Вьетнама.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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