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Новый поезд из Лондона в Шотландию: какие остановки станут туристическими достопримечательностями

2:25
Туризм

Весной 2026 года в Великобритании появится новый скоростной железнодорожный маршрут, получивший неофициальное прозвище «Eurostar of Scotland».

замок Стерлинг, Шотландия
Фото: commons.wikimedia by dun_deagh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
замок Стерлинг, Шотландия

Новый поезд будет курсировать между лондонским вокзалом Юстон и шотландским городом Стерлинг, преодолевая расстояние в 353 мили с 11 остановками по пути. Планируется, что он будет отправляться пять раз в день в каждую сторону.

Главная особенность маршрута — это прямое сообщение с городами Уиффлет, Гринфоулдс и Ларберт, которые ранее не имели такого соединения с Лондоном. Поезд обслуживается компанией Lumo, которая станет единственным негосударственным оператором на этом направлении. Благодаря этому билеты обещают быть дешевле, чем у таких крупных перевозчиков, как Avanti West Coast, LNER и TransPennine Express.

Путешествие на поезде обещает быть более комфортным и простым, чем перелёт. Поездка займёт около пяти часов, а пассажирам будут доступны Wi-Fi, напитки и улучшенные условия сервиса. В отличие от авиаперелётов, поезд требует лишь короткого переезда до станции и исключает длительное ожидание в аэропорту.

Новый маршрут может также стимулировать развитие туризма. Жители Лондона получат удобный доступ к историческим и природным достопримечательностям Шотландии, а шотландцы — к культурной жизни британской столицы. Некоторые остановки по пути могут со временем превратиться в новые туристические точки.

Тем временем конкуренция в сфере железнодорожных перевозок в Европе усиливается. Virgin Group и итальянская FS Group планируют к 2029 году запустить высокоскоростное сообщение между Лондоном и Парижем. А между Парижем и Миланом уже снова курсирует популярная европейская линия с билетами от £25.33.

Кроме того, в Европе вскоре появится новый ночной поезд, который свяжет пять стран — от Варшавы до хорватской Риеки. Маршрут длиной 745 миль предложит путешественникам доступ к живописным пляжам, водопадам и средневековому замку XIII века.

Уточнения

Железнодорожная станция Юстон (англ. Euston, также Юстонский вокзал, Лондон-Юстон) — железнодорожный вокзал в центральной части Лондона, в районе Камден, управляемый Network Rail.

Сте́рлинг (англ   lang="en">Stirling, скотс Stirlin, Strivelin, гэльск. Sruighlea) — город в центральной части Шотландии. Административный центр округа Стерлинг, а также один из старейших городов и бывшая столица Шотландского королевства.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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