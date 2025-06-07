Тревожные новости для туристов: в нескольких странах введен запрет на перенос аккумуляторов в багаже

2:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

В преддверии высокого летнего сезона Испания, Греция, Португалия и Италия ввели новые правила безопасности, касающиеся перевозки багажа. Основное изменение касается запрета на провоз портативных аккумуляторов и зарядных устройств в зарегистрированном багаже.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ пауэрбанк

Туристам, которые направляются в эти страны, рекомендуется внимательно ознакомиться с новыми ограничениями, чтобы избежать проблем при посадке.

Власти подчёркивают, что портативные зарядные устройства (power bank) нельзя сдавать в багаж — они должны перевозиться только в ручной клади и при этом быть полностью выключены. Это связано с рисками, которые несут в себе литиевые батареи, особенно дешёвые или повреждённые. Такие аккумуляторы могут перегреваться, воспламеняться и становиться причиной серьёзных пожаров на борту.

Подтверждением опасности стал случай с южнокорейским Airbus A321, где аккумуляторная батарея вызвала пожар из-за повреждённой изоляции. После инцидента авиакомпания Air Busan порекомендовала пассажирам не сдавать в багаж электронные устройства с аккумуляторами.

Согласно международным авиационным нормам, литиевые батареи ёмкостью до 100 Вт·ч можно перевозить только в ручной клади, при этом каждое устройство должно быть защищено от короткого замыкания. Некоторые авиакомпании допускают перевозку блоков до 160 Вт·ч, но не более двух на пассажира.

Авиаперевозчики, в том числе EasyJet, рекомендуют проверять требования конкретной авиакомпании перед вылетом. Устройства должны быть отдельно упакованы, выключены и легко доступны в случае досмотра.

Таким образом, новые меры направлены на повышение уровня безопасности в условиях увеличенного туристического потока. Пассажирам стоит быть внимательными при сборе багажа и заранее уточнять правила провоза электроники — особенно в популярные летние направления.

Уточнения

EasyJet Airline Company Limited, более известная как easyJet.com (по-русски произносится изи-джет) — британская лоукост-авиакомпания, основанная в 1995 году. Базируется в Лутонском аэропорту.

