Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Умная защита сада: простые методы, которые пугают даже самых настырных птиц
Машина, после которой не хочется экспериментировать: 95% готовы взять Geely снова
Каждый третий птенец — от любовника: шокирующая правда о чёрных лебедях
Растаял жир — исчезли сбережения? Всё, что нужно знать до похода к хирургу
Как подготовиться к поездке в Иорданию: советы для россиян
Секретный десерт лета: замороженный фруктовый салат с клубникой, восхитительным сливочным кремом и зефиром
Солярий на пару минут — рак до конца жизни: как загар превратился в приговор
318 новых рабочих мест и налоговые преференции: что стоит за новым проектом по выпуску тракторов в Краснодарском крае
Выбор места для компоста: 5 ключевых факторов, которые нельзя игнорировать

Тревожные новости для туристов: в нескольких странах введен запрет на перенос аккумуляторов в багаже

2:06
Туризм

В преддверии высокого летнего сезона Испания, Греция, Португалия и Италия ввели новые правила безопасности, касающиеся перевозки багажа. Основное изменение касается запрета на провоз портативных аккумуляторов и зарядных устройств в зарегистрированном багаже.

пауэрбанк
Фото: https://commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
пауэрбанк

Туристам, которые направляются в эти страны, рекомендуется внимательно ознакомиться с новыми ограничениями, чтобы избежать проблем при посадке.

Власти подчёркивают, что портативные зарядные устройства (power bank) нельзя сдавать в багаж — они должны перевозиться только в ручной клади и при этом быть полностью выключены. Это связано с рисками, которые несут в себе литиевые батареи, особенно дешёвые или повреждённые. Такие аккумуляторы могут перегреваться, воспламеняться и становиться причиной серьёзных пожаров на борту.

Подтверждением опасности стал случай с южнокорейским Airbus A321, где аккумуляторная батарея вызвала пожар из-за повреждённой изоляции. После инцидента авиакомпания Air Busan порекомендовала пассажирам не сдавать в багаж электронные устройства с аккумуляторами.

Согласно международным авиационным нормам, литиевые батареи ёмкостью до 100 Вт·ч можно перевозить только в ручной клади, при этом каждое устройство должно быть защищено от короткого замыкания. Некоторые авиакомпании допускают перевозку блоков до 160 Вт·ч, но не более двух на пассажира.

Авиаперевозчики, в том числе EasyJet, рекомендуют проверять требования конкретной авиакомпании перед вылетом. Устройства должны быть отдельно упакованы, выключены и легко доступны в случае досмотра.

Таким образом, новые меры направлены на повышение уровня безопасности в условиях увеличенного туристического потока. Пассажирам стоит быть внимательными при сборе багажа и заранее уточнять правила провоза электроники — особенно в популярные летние направления.

Уточнения

EasyJet Airline Company Limited, более известная как easyJet.com (по-русски произносится изи-джет) — британская лоукост-авиакомпания, основанная в 1995 году. Базируется в Лутонском аэропорту. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Сейчас читают
Захватила весь огород и не уходит? Один раствор — и мокрица сдаётся без боя
Садоводство, цветоводство
Захватила весь огород и не уходит? Один раствор — и мокрица сдаётся без боя Аудио 
Пигментные пятна исчезают: простые методы, которые работают
Красота и стиль
Пигментные пятна исчезают: простые методы, которые работают Аудио 
Катастрофа, о которой молчит история: на дне Чёрного моря нашли города древних
Наука и техника
Катастрофа, о которой молчит история: на дне Чёрного моря нашли города древних
Популярное
Весит 200 кг и движется молча: в джунглях нашли змею из кошмаров

В джунглях Амазонки обнаружена анаконда весом 200 кг — ученые в шоке. Почему это открытие не только сенсационное, но и тревожное?

Весит 200 кг и движется молча: в джунглях нашли змею из кошмаров
Они выжили там, где другие сдались: три китайских авто, которые не боятся пробега
Они выжили там, где другие сдались: три китайских авто, которые не боятся пробега
Американский бум на рыбные консервы: эта простая еда полезнее, чем вы думали
Заключённые ради шоу: как два медведя сбежали от мучений и нашли свободу на острове Уайт
В НАТО согласовали крупнейшую программу перевооружения, чтобы не обидеть США Любовь Степушова Массированный удар по объектам Украины: ответка за Паутину только началась Дмитрий Плотников
Пигментные пятна исчезают: простые методы, которые работают
ЕС разворачивается спиной к американскому газу: поставки рухнули почти на 10%
США: Россия оснащает свои самолёты МиГ и Су тактическими ядерными ракетами
США: Россия оснащает свои самолёты МиГ и Су тактическими ядерными ракетами
Последние материалы
Машина, после которой не хочется экспериментировать: 95% готовы взять Geely снова
Каждый третий птенец — от любовника: шокирующая правда о чёрных лебедях
Тревожные новости для туристов: в нескольких странах введен запрет на перенос аккумуляторов в багаже
Растаял жир — исчезли сбережения? Всё, что нужно знать до похода к хирургу
Как подготовиться к поездке в Иорданию: советы для россиян
Секретный десерт лета: замороженный фруктовый салат с клубникой, восхитительным сливочным кремом и зефиром
Солярий на пару минут — рак до конца жизни: как загар превратился в приговор
318 новых рабочих мест и налоговые преференции: что стоит за новым проектом по выпуску тракторов в Краснодарском крае
Выбор места для компоста: 5 ключевых факторов, которые нельзя игнорировать
Долгий путь к искусству: как Лолита научилась защищать себя и других — откровения певицы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.