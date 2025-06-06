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Чистейшая вода и золотой песок: почему Бутамята стал must-visit в этом сезоне

1:07
Туризм

Пляж Бутамята в курортном поселке Синеморец удостоен международной экологической награды "Голубой флаг" по итогам 2024 года.

Нячанг
Фото: commons.wikimedia.org by Quangpraha, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Нячанг

Как сообщает Болгарское телеграфное агентство (ВТА), к началу летнего сезона все инфраструктурные работы на пляже полностью завершены.

Что нового ждет отдыхающих

  • Водная надувная горка для детей с круглосуточным наблюдением спасателей
  • Модернизированные деревянные дорожки для людей с ограниченными возможностями
  • Обновленные санитарные зоны, адаптированные для маломобильных гостей
  • Расширенная парковочная зона и выровненная подъездная дорога
  • Система раздельного сбора отходов и ежедневная уборка территории

Программа "Голубой флаг" действует в Болгарии уже 30 лет — первый сертификат был получен пляжем Солнечного берега в 1995 году. В 2024 году международное жюри из Копенгагена отметило 30 болгарских пляжей этой престижной наградой.

Уточнения

Болга́рия (болг. България [bɤɫˈgarijɐ]), официально — Респу́блика Болга́рия (болг. Република България [rɛˈpublʲikə bɤɫˈgarijɐ]) — государство в Юго-Восточной Европе, в восточной части Балканского полуострова, занимает 22 % его площади.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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