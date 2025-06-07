7 романтических пляжей рядом с Нантом: откройте для себя морское очарование

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Если вы планируете летний отдых во Франции и находитесь в Нанте или его окрестностях, обязательно включите в маршрут поездку к морю. В пределах двух часов езды от Нанта находится множество живописных пляжей — от уединённых бухт до курортных зон с развитой инфраструктурой.

Фото: commons.wikimedia by Jean-Jacques Abalain from Melgven (près de Concarneau), https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Конкарно, Франция

Вот 7 лучших пляжей, которые стоит посетить этим летом.

Пляж Де Блан Саблон - Порник

Это местечко с оранжевым песком и прозрачной водой, спрятанный у подножия утёсов. Доступен по тропе таможенников, он идеально подходит для тех, кто ищет интимную атмосферу и отдых вдали от толпы.

Сент-Маргерит-Порнише

Протяжённость пляжа — 900 метров, что делает его идеальным для пляжных прогулок и водного спорта. Находится между двумя мысами, на окраине города Сен-Назер, и популярен среди кайтсёрферов.

Минимес, Ла-Рошель

Отличный вариант для семей с детьми. Здесь — вид на легендарный Форт Боярд, площадка для пляжного волейбола и уютный маяк на горизонте, создающий атмосферу морской романтики.

Шателайон-Плаж

Этот курорт славится мелким песком и богатой программой развлечений: зумба на пляже, байдарки, каноэ и волейбол. Летом работают пляжные бары (мульчи), где можно насладиться напитками с видом на Атлантику.

Месьё Юло, Сен-Назер

Знаменит тем, что здесь снимался фильм Жака Тати. Пляж сочетает мелкий песок, голубой флаг за чистоту воды и ретро-шарм. Идеален для ностальгических прогулок.

Порт-Блан, Киброн

Бретонская природа в своём диком величии. Купание разрешено не везде из-за мелководья, но бухта Порц-Гуэн покорит своей открыточной красотой — скалы, волны и бирюзовая вода.

Cabellou - Конкарно

Скрытая жемчужина региона — пляж с белым песком и кристально чистой водой. Здесь вас ждут резные скалы, полуостров Кабельу и настоящий отдых в духе "ничего лишнего".

Каждый из этих пляжей предлагает свою атмосферу и впечатления — от тихой медитации до активного отдыха с семьёй. Откройте для себя морское очарование западной Франции, не выезжая далеко из Нанта.

Уточнения

Кайтсёрфинг или кайтбординг (от англ. kite — воздушный змей и board — доска, boarding — катание на доске) или кайтинг — вид спорта, основой которого является движение под действием силы тяги, развиваемой удерживаемым и управляемым спортсменом воздушным змеем (кайтом).



Шателайо́н-Плаж (фр. Châtelaillon-Plage) — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент коммуны — Приморская Шаранта. Входит в состав кантона Эйтре. Округ коммуны — Ла-Рошель.



Конкарно (фр. Concarneau, брет. Konk Kerne) — город на северо-западе Франции, находится в регионе Бретань, департамент Финистер, округ Кемпер, центр одноименного кантона.



Кибро́н — бухта Бискайского залива, на западном побережье Франции, в департаменте Морбиан (супрефектура Лориан).



Жак Тати́ (фр. Jacques Tati, настоящее имя Яков Георгиевич Тати́щев (фр. Jacques Tatischeff); 9 октября 1907 года, Ле-Пек — 5 ноября 1982 года, Париж) — французский сценарист, актёр и режиссёр. Один из крупнейших французских комедиографов, создатель персонажа господин Юло.



Сен-Назе́р (фр. Saint-Nazaire, брет. Sant-Nazer) — портовый город на западе Франции, находится в регионе Пеи-де-ла-Луар, департамент Атлантическая Луара, центр округа Сен-Назер и кантонов Сен-Назер-1 и Сен-Назер-2.

