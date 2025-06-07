Disney World в шоке: катания на водной горке привели к иску от инвалида

1:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

Фанат Disney World подал в суд на компанию после того, как получил серьёзные травмы на водной горке в одном из парков.

Фото: commons.wikimedia by wood26, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Мир Диснея, World of Disney

Юджин Стрикленд, вес которого составлял 334 фунта (примерно 151 кг), утверждает, что катание на аттракционе "Double Dipper" оставило его «навсегда изуродованным» и серьёзно изменило его жизнь.

По словам истца, он оказался на горке, несмотря на то, что превышал установленный лимит по весу на 34 фунта (около 15 кг). Сотрудники парка допустили его к спуску, не предупредив об ограничениях.

Во время катания Стрикленда в буквальном смысле подбросило в воздух, в результате чего он получил многочисленные травмы, приведшие к инвалидности, рубцам, хронической боли и снижению качества жизни.

В иске указано, что водная горка находилась в потенциально опасном состоянии, а оборудование — с признаками дефектов. Кроме того, Disney обвиняется в несоблюдении стандартов безопасности, включая проверку состояния оборудования и контроль за соблюдением ограничений для посетителей.

Юджин Стрикленд подаёт в суд на Disney за халатность, утверждая, что травмы привели не только к физическим страданиям, но и к психологическим последствиям, включая стресс, тревожность и утрату радости к жизни. Он требует компенсацию за медицинские расходы, моральный ущерб и потерю трудоспособности.

Судебный процесс по делу назначен на май 2027 года, а пока Disney от комментариев воздерживается. Эксперты отмечают, что это дело может стать прецедентным в вопросах ответственности крупных развлекательных компаний за безопасность посетителей с различными физиологическими особенностями.

Уточнения

«Двойной Диппер» (англ. Double Dipper) — 7 серия 1 сезона американского мультсериала «Гравити Фолз».



Дисней Уорлд (англ. Disney World), официальное название — «Всемирный центр отдыха Уолта Диснея» (англ. Walt Disney World Resort) — самый большой по площади и самый посещаемый центр развлечений в мире, покрывающий площадь примерно в 100 км².

