Топ-5 удивительных природных явлений, которые можно увидеть только в России

Россия — страна крайностей и природных чудес. Здесь можно стать свидетелем уникальных явлений, которых нет больше нигде в мире.
Представляем топ-5 удивительных природных феноменов, доступных лишь на территории России.
1. Полярный день и полярная ночь (Крайний Север)
Месяцы без ночи летом и тьма в течение суток зимой — удивительный эффект вращения Земли за Полярным кругом.
2. Светящиеся Байкальские трещины (зимой)
На льду озера Байкал появляются трещины, которые светятся на солнце и создают космические узоры — зрелище неземной красоты.
3. Ледяные вулканы (Камчатка)
Зимой горячие источники поднимаются через лед и снег, образуя конусы, похожие на ледяные вулканы. Особенно эффектно — в районе Долины гейзеров.
4. Мёртвое озеро Лотосов (Астраханская область)
Летом озеро покрывается цветами лотоса — зрелище, больше похожее на сказку, чем на российский пейзаж.
5. Северное сияние (Мурманская область, Якутия)
Завораживающее танцующее свечение на небе — один из самых мистических и ярких феноменов, доступных севернее Полярного круга.
Природа России не перестаёт удивлять: от светящихся трещин до магии северного неба — всё это можно увидеть не покидая страну.
Лев — грозный хищник, но даже его можно победить. Слон, бегемот, крокодил и не только — рассказываем, кто способен убить льва в схватке один на один.