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Топ-5 удивительных природных явлений, которые можно увидеть только в России

1:31
Туризм

Россия — страна крайностей и природных чудес. Здесь можно стать свидетелем уникальных явлений, которых нет больше нигде в мире.

Северное сияние
Фото: commons.wikimedia.org by Paxson Woelber, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Северное сияние

Представляем топ-5 удивительных природных феноменов, доступных лишь на территории России.

1. Полярный день и полярная ночь (Крайний Север)

Месяцы без ночи летом и тьма в течение суток зимой — удивительный эффект вращения Земли за Полярным кругом.

2. Светящиеся Байкальские трещины (зимой)

На льду озера Байкал появляются трещины, которые светятся на солнце и создают космические узоры — зрелище неземной красоты.

3. Ледяные вулканы (Камчатка)

Зимой горячие источники поднимаются через лед и снег, образуя конусы, похожие на ледяные вулканы. Особенно эффектно — в районе Долины гейзеров.

4. Мёртвое озеро Лотосов (Астраханская область)

Летом озеро покрывается цветами лотоса — зрелище, больше похожее на сказку, чем на российский пейзаж.

5. Северное сияние (Мурманская область, Якутия)

Завораживающее танцующее свечение на небе — один из самых мистических и ярких феноменов, доступных севернее Полярного круга.

Природа России не перестаёт удивлять: от светящихся трещин до магии северного неба — всё это можно увидеть не покидая страну.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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