Топ-5 туристических направлений для летнего отдыха в 2025 году

1:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

Лето — идеальное время для путешествий и открытия новых уголков мира.

Фото: Dachstein HDR by Bernd Thaller from Graz, Austria, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Альпы

Представляем топ-5 популярных туристических направлений, которые стоит посетить этим летом.

1. Средиземноморское побережье Испании

Пляжи, солнечная погода и богатая культура делают этот регион идеальным для пляжного отдыха и культурных экскурсий.

2. Горные курорты Альп

Свежий воздух, живописные пейзажи и возможность активного отдыха — отличный выбор для любителей природы и спорта.

3. Острова Греции

Кристально чистая вода, уютные деревушки и вкусная кухня подарят незабываемые впечатления.

4. Национальные парки Канады

Идеальны для тех, кто любит пешие походы, наблюдение за дикой природой и спокойствие.

5. Японские острова Окинава

Экзотика, уникальная культура и пляжный отдых сочетаются здесь в идеальном балансе.

Выбирая одно из этих направлений, вы гарантированно проведёте яркое и насыщенное лето.