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Российские туристы выдохнули: Таиланд не изменит правила въезда в 2025 году – детали

2:11
Туризм

Власти Таиланда не планируют сокращать срок безвизового пребывания туристов с 60 до 30 дней в 2025 году.

Таиланд
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ko_Phi_Phi_Don,_Thailand_(Unsplash).jpg by Jonny Clow jonnyclow
Таиланд

Как сообщает "Интерфакс", об этом заявила глава Туристического управления страны Тхапани Киатпхайбун, подчеркнув, что никаких официальных решений не принято, а текущие правила остаются в силе как минимум до конца 2026 года.

На данный момент граждане ряда стран, включая Россию, имеют право въезда в Таиланд без визы на срок до 60 дней, что делает направление особенно популярным среди зимовщиков и туристов, предпочитающих длительный отпуск. Эта мера ранее была введена для стимулирования туризма и экономического восстановления после пандемии.

Информационный фон всколыхнуло предложение премьер-министра Таиланда Пхетхонгтхан Чинават, которая выступила с инициативой пересмотреть условия безвизового въезда. Она поручила профильным ведомствам — МИДу, МВД и Министерству туризма и спорта — проанализировать возможную связь между длительным сроком пребывания и ростом числа правонарушений, совершаемых иностранцами.

Тем не менее, на текущем этапе речь идёт лишь о предварительном обсуждении, и никаких решений о пересмотре или сокращении срока пока не принято. Представители туротрасли и туристического управления Таиланда подчёркивают важность стабильных визовых условий, особенно на фоне оживления глобального туризма и растущего интереса к Юго-Восточной Азии.

Таиланд остаётся одним из наиболее гостеприимных и открытых направлений для путешественников. Продление безвизового пребывания до 60 дней в своё время дало мощный импульс для притока туристов, и правительство страны не спешит отказываться от удачного решения.

Таким образом, в 2025 и 2026 годах визовые правила для туристов, включая россиян, останутся без изменений, а планируемые обсуждения будут носить исключительно аналитический характер.

Уточнения

Таила́нд официальное название — Короле́вство Таила́нд — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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