Семейные каникулы могут обойтись в копеечку: как выбрать бюджетное направление

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2:38
Туризм

В преддверии летнего сезона 2025 года аналитики исследовали, где россияне предпочитают отдыхать с детьми. Результаты показали, что семейный туризм продолжает набирать популярность, а интерес к новым регионам стремительно растёт.

Кукла в коляске
Фото: commons.wikimedia.org by 4028mdk09, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кукла в коляске

Самым выгодным регионом по стоимости размещения оказался Ставропольский край — здесь средняя цена за ночь составляет всего 9150 рублей. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на "Яндекс Путешествия».

На втором месте — Республика Татарстан (9170 рублей), а замыкает тройку лидеров Ленинградская область с показателем 9355 рублей за ночь.

В категории «доступные городские направления» лидирует Москва, где можно снять жильё за 7330 рублей за ночь. Немного дороже обойдутся поездки в Калининград (8635 рублей) и Санкт-Петербург (8950 рублей), которые также входят в топ популярных направлений среди семей с детьми.

Интересно, что самые продолжительные поездки россияне совершают в Крым, Краснодарский край, Дагестан и Ставропольский край. В этих регионах средняя продолжительность отдыха составляет от 6 до 8 дней — достаточно для полноценного перезагрузки всей семьёй.

Аналитики отмечают, что в 2025 году горизонт бронирования семейных поездок увеличился до 3–4 месяцев, особенно в популярных направлениях. При этом быстрорастущие регионы, такие как Алтайский край, Карачаево-Черкесия и Волгоградская область, демонстрируют резкий рост интереса со стороны путешественников с детьми. Разнообразие природных ландшафтов, культурных объектов и активных развлечений делает эти регионы всё более привлекательными для семейного отдыха.

По данным сервиса «Туту», спрос на поездки с детьми стремительно увеличивается. Только на майские праздники количество бронирований выросло более чем вдвое, а летние поездки — в 2,6 раза по сравнению с прошлым годом.

Эксперты прогнозируют, что альтернативные курорты будут и дальше набирать популярность, особенно в условиях развития туристической инфраструктуры и сохранения умеренного ценового уровня. Лето 2025 обещает стать насыщенным для семейных путешествий по России.

 

Уточнения

Ставропо́льский край (неофициально Ставропо́лье) — субъект Российской Федерации, входит в состав Северо-Кавказского федерального округа, является частью Северо-Кавказского экономического района.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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