Воздушные ворота Абхазии открыты: что нам принесёт регулярный полёт на Airbus A330

2:25 Your browser does not support the audio element. Туризм

С 12 июня авиакомпания iFly запускает регулярные рейсы по маршруту Москва (Шереметьево) — Сухум, расширяя воздушное сообщение между Россией и Абхазией.

Фото: https://web.archive.org/web/20161014063442/http://www.panoramio.com/photo/29152625 by Gluuuum, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Сухум

Частота рейсов будет увеличиваться поэтапно, и уже с июля полёты планируется выполнять ежедневно — дважды в день, информирует ТАСС со слов представителя авиакомпании.

На маршруте будут задействованы широкофюзеляжные Airbus A330, которые являются основой флота iFly. В парке авиаперевозчика числятся три самолёта модели A330-200 и три A330-300. Ранее, в 2024 году, три A330-300 с экипажами были переданы в аренду "Аэрофлоту" в рамках партнёрского соглашения между двумя авиакомпаниями.

Авиасообщение с Абхазией было восстановлено 1 мая 2025 года после многолетнего перерыва — первым рейс выполнила авиакомпания "ЮВТ аэро". Вслед за ней полёты в Сухум начали выполнять и другие перевозчики: "Икар" (из Нижнего Новгорода), а также "Руслайн", который начнёт выполнять рейсы из Ханты-Мансийска с 28 июня. Допуски на маршруты в Сухум также получили Nordwind, Nordstar и "ЮВТ аэро".

Возрождение авиасообщения стало возможным благодаря восстановлению и модернизации аэропорта Сухума. Аэропорт не принимал гражданские рейсы с 1993 года — с момента грузино-абхазского конфликта. В октябре 2023 года было заключено соглашение о государственно-частном партнёрстве между властями Абхазии и компанией "Инфраструктурное развитие".

Согласно условиям соглашения, государство сохраняет за собой контроль над аэродромом, инженерной инфраструктурой и зданием аэровокзала, признанным объектом культурного значения. Аэропорт получил статус двойного назначения — гражданского и военного — и сохраняет своё историческое имя.

Таким образом, регулярные рейсы iFly в Сухум становятся частью масштабного проекта по возвращению воздушной связи с Абхазией и развитию туристической и транспортной инфраструктуры региона.

Уточнения

'I Fly' Airlines (юридическое название — ООО «АЙ ФЛАЙ», переводится как «Я летаю») — российская авиакомпания, выполняющая международные и внутренние рейсы.

