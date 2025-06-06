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Петербург удивил новым деликатесом — туристы в шоке, что будет, если соединить корюшку и шоколад

1:51
Туризм

Как насчёт съедобного сувенира с приветом из Петербурга? Не магнита и не открытки — а настоящей корюшки в шоколаде.

Шоколад
Фото: commons.wikimedia.org by SKopp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Шоколад

Да-да, знаменитая питерская рыбка теперь не только деликатес, но и гастрономический арт-объект. Идея родилась у предпринимателя Евгения Пена — он давно мечтал превратить корюшку в памятный подарок, который туристы смогут унести с собой и удивить друзей.

"Мы думали, как сделать так, чтобы корюшку можно было взять с собой, Вариант нашёлся неожиданный: поместить рыбу в шоколад", — рассказывает Пен.

Сладкую часть дела решили просто: взяли готовую технологию. А вот над самой рыбкой пришлось поколдовать. В ход пошёл семейный рецепт маринования: его адаптировали для промышленного производства, несколько раз тестировали — и наконец добились нужного вкуса. Осталось решить вопрос с хранением. И его тоже закрыли.

Солёное с горьким: странное, но работает

Реакция на новинку в соцсетях оказалась бурной. Одни недоумевают: разве может рыбка "дружить" с шоколадом? Другие вспоминают арабские лакомства и советуют добавить фисташки. А третьи уже попробовали и утверждают: вкус вполне нормальный. Корюшка — солоноватая, шоколад — горький. И одно другому не мешает.

Кому-то вкус показался "непривычным, но не отталкивающим". А кто-то считает, что попробовать хотя бы раз обязан каждый.

Где купить необычный деликатес

Продавать корюшку в шоколаде планируют в сувенирных лавках и кафе. Не исключено, что она станет гастрономическим символом Петербурга наряду с пирожками и сбитнем.

Такой эксперимент вряд ли оставит кого-то равнодушным. Попробуешь — и уже не забудешь.

Уточнения

(Европе́йская) ко́рюшка или снето́к (лат. Osmerus eperlanus) — вид некрупных лучепёрых рыб семейства корюшковых (Osmeridae).

Гастроно́мия (фр. gastronomie, от др.-греч. γαστήρ — "желудок" и νομός — "закон, обычай") — наука, изучающая связь между культурой и пищей.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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