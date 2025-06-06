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Без этой бумаги в Японию не пустят: что меняется для туристов

1:59
Туризм

Вы когда-нибудь задумывались, что может произойти, если вдруг понадобилась срочная медицинская помощь за границей, а страховки у вас нет? В Японии с этим всё серьёзно — местные власти обсуждают идею сделать туристическую страховку обязательной для въезда.

Япония
Фото: commons.wikimedia.org by Russian753, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Япония

Причина проста: каждый сотый иностранный гость, получив лечение, покидает страну, не оплатив счета. И треть туристов вообще приезжает без страховки. Медучреждения бьют тревогу — расходы растут, а долгие списки неплательщиков становятся нормой.

Меры борьбы

"Kyodo News" сообщает: правительство всерьёз рассматривает вариант изменения порядка въезда. Речь идёт не только о страховке, но и о возможной передаче данных должников в иммиграционную службу. Это поможет следить за недобросовестными туристами в будущем.

Интересно, что российские путешественники, по отзывам, уже и так берут полисы — рисковать здоровьем (и кошельком) никто не хочет. В тематических чатах новичкам сразу советуют: без страховки — ни ногой.

Что ждёт туристов

Хотя решение ещё не принято, разговоры ведутся давно — проблема с неоплатами тянется минимум с 2022 года. Но даже если правило утвердят, оформление визы вряд ли усложнится. Возможно, только немного подорожает.

Сколько стоит застраховаться

На июнь цены такие:

  • "Альфа Страхование": 50 тыс. $ - от 2,1 тыс. ₽, 100 тыс. $ - около 4 тыс. ₽;
  • "ЕВРОИНС": от 3,1 тыс. ₽ за минималку до 8 тыс. ₽ с учетом активного отдыха;
  • "Т-Страхование": 1,4 тыс. ₽ за 35 тыс. евро, или 4,4 тыс. ₽ за полис с покрытием в 100 тыс. евро.

Суммы вполне разумные за спокойствие и уверенность.

Уточнения

Ви́за (лат. visere — посещать, навещать или фр. visa — просмотреть, увидеть) — разрешительный документ, дающий право человеку на пересечение тех или иных границ.

Медицинское страхование — форма страхования здоровья человека, которая покрывает часть расходов, вызванных страховым случаем, консультацией с врачом или иные расходы на медицинские услуги посредством регулярного совместного вложения средств в общий фонд.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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