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Культура путешествий в советских электричках и поездах

1:17
Туризм

Путешествия на поездах и электричках в СССР были особым культурным явлением.

Таганрог. Электричка ЭР9П-К-283 на станции "Таганрог II"
Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Таганрог. Электричка ЭР9П-К-283 на станции "Таганрог II"

Это была не только дорога, но и маленький мир, где пассажиры делились новостями, книгами и музыкой, создавая особую атмосферу.

1. Чтение и общение

В дороге люди часто брали с собой книги, газеты и журналы — популярными были "Огонек", "Юность", "Техника — молодежи". Электрички были местом живого общения — знакомились, обсуждали новости, обменивались советами.

2. Музыка и развлечения

В 80-е годы с появлением портативных магнитофонов пассажиры слушали музыку: популярны были советские исполнители, а также зарубежные группы, записанные на кассетах. Песни и разговоры создавали фон поездки.

3. Еда в пути

С собой часто брали домашние пирожки, бутерброды, компоты и чай. В некоторых электричках продавали пирожки и кофе. Это была простая, но важная часть путешествия.

Культура путешествий в советских поездах объединяла людей, превращая дорогу в маленькое сообщество, наполненное живым общением, чтением и музыкой.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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