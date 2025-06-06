Будто свинюшек кормят: россиянка рассказала о шокирующем питании в кубинском отеле

Отпуск на Кубе в роскошном отеле Woovo Playa Hermosa на острове Кайо-Коко обернулся для россиянки горьким разочарованием. Вместо ожидаемого райского отдыха её ждали проблемы с номером: некачественный ремонт, неисправная сантехника и сломанные фены. Антисанитария в общественных местах и назойливые насекомые лишь усугубляли ситуацию.
Но настоящим шоком стало питание. По словам туристки, еда представляла собой "смесь вчерашнего, позавчерашнего и сегодняшнего", приготовленную без малейшей заботы о вкусе.
"Питание — это отдельный сорт бедности. Вчерашнее вперемешку с позавчерашним и вдобавок к сегодняшнему. Про вкусы даже не говорю — отношение, будто свинюшек кормят", — такими словами описала автор отзыва свои впечатления, поделившись с изданием "Тонкости туризма".
Дополнительным поводом для недовольства стало ограничение на воду. Отель предоставлял всего 1,5 литра на номер в день, а чтобы получить больше, приходилось прибегать к "стимулированию" персонала чаевыми.
Ку́ба (исп. Cuba [ˈkuβa]), официальное название — Респу́блика Ку́ба (исп. República de Cuba [reˈpuβlika ðe ˈkuβa]) — островное государство в Латинской Америке, в Карибском бассейне.
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