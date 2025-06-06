От Олимпиады до семейного отдыха: как Ли-Вэлли стал центром водных развлечений

1:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

Ли-Вэлли Уайт-Уотер Центр, расположенный в Уолтем-Кросс, представляет собой впечатляющее сочетание олимпийского наследия и активного отдыха на воде, что делает его идеальным местом как для семей, так и для начинающих спортсменов.

Фото: freepik.com is licensed under public domain собака на сапборде

Изначально построенный для проведения соревнований по гребному слалому на каноэ во время Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, сегодня центр является одним из ведущих мест в Великобритании для любителей адреналина и водных развлечений.

На территории комплекса находятся две искусственные трассы: олимпийская трасса длиной 300 метров, известная своими мощными порогами и сложными виражами, и более спокойная 160-метровая трасса Legacy Loop, включающая зону для спокойного плавания на сапбордах.

Особенностью центра является уникальная система водоснабжения, использующая скважину, питающую подземный водоносный горизонт. Это обеспечивает постоянную подачу чистой воды, которая проходит процесс хлорирования для достижения кристальной чистоты. Вода циркулирует через пороги, обеспечивая круглогодичную работу центра с неизменным качеством воды и контролируемым потоком.

Кафе-бар с террасой предлагает удобное пространство для отдыха с захватывающим видом на трассы. Посетители могут насладиться едой и напитками, наблюдая за происходящим, что делает это место отличным выбором для зрителей. На территории также предусмотрены зоны отдыха на открытом воздухе и площадки для пикников, идеально подходящие для релаксации после активного дня на воде.

Центр Уайт-Уотер является частью более крупного регионального парка Ли-Вэлли, окружённого обширными зелеными насаждениями, озерами и зонами отдыха, что предоставляет широкий выбор возможностей для прогулок и исследования, пишет The Standard.

Уточнения

Релакса́ция миорелакса́ция (от лат. relaxatio «ослабление, расслабление») — снижение тонуса скелетной мускулатуры. Релаксация может быть достигнута в результате применения специальных психофизиологических техник, физиотерапии и лекарственных препаратов. Считается, что релаксация способствует снятию психического напряжения.

