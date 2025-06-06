Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ошибки в квитанциях ЖКУ: куда обращаться, чтобы не переплатить
Огород под старым ковром: почему это уже не странность, а лайфхак сезона
Почему усталость не уходит: 6 неожиданных причин, которые истощают энергию
Ходячий позитив: 7 кошек, которые устроят праздник в любом доме
Без удобрений и подкормок: секрет кабачков-гигантов раскрыт
Он мяукает, рвёт шторы и не ест — а вы всё ещё не поняли, почему
Погода убивает не хуже стресса: вот кто попадает под удар первым
Когда находишь то самое: Гарик Харламов высказался о браке с Ковальчук
Мэр литовского Каунаса продал свой рыбный бизнес в России: что скрывается за сделкой

Квадрокоптеры под запретом: путешественник раскрыл удивительную причину, почему над пирамидами майя нельзя летать

2:51
Туризм

Величественные пирамиды майя, такие как Кукулькан в Чичен-Ице и Храм Надписей в Паленке, ежегодно притягивают толпы туристов. Эти монументальные сооружения хоть и подверглись значительной реставрации, всё ещё поражают воображение. Без должного ухода они давно бы превратились в заросшие джунглями холмы, но, к счастью, этого не произошло.

Пирамида майя
Фото: commons.wikimedia.org by Ingrid Nielsen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пирамида майя

Несмотря на кажущуюся изученность, пирамиды майя продолжают хранить множество тайн. Некоторые исследователи даже подозревают, что нам рассказывают не всю правду.

Во время поездки путешественника Алексея Кутового в Чичен-Ицу он мечтал запечатлеть этот знаменитый комплекс с высоты птичьего полёта, запустив квадрокоптер, однако планы блогера рухнули, когда он столкнулся со строгим запретом на использование дронов. Об этом он рассказал в своём дзен-канале "Кутовой про путешествия".

Конечно, можно было попытаться запустить квадрокоптер из джунглей в паре километров, но без личного транспорта и с ограниченным радиусом действия устройства это было нереально.

Этот запрет вызывает много вопросов. Официально он объясняется соображениями безопасности и сохранности памятников, но многие считают, что истинные причины кроются глубже. Существует мнение, что мексиканское правительство скрывает нечто, что можно увидеть только с высоты. Действительно, полёты дронов и низколетящих самолётов могут создавать вибрации, потенциально вредные для древних структур. Но при чем тут маленький коптер, от которого даже трава не колышется?

Пирамиды, несмотря на свою кажущуюся прочность, подвержены эрозии и разрушению. Недавний пример — частичное обрушение пирамиды в Иуацио в 2024 году из-за сильных дождей, которое наглядно продемонстрировало их уязвимость. Ещё одна причина запрета — безопасность многочисленных туристов, ежедневно посещающих археологические зоны. Никто не хочет, чтобы на голову кому-то что-то упало.

Но самое интересное — это возможность с помощью аэрофотосъемки, особенно с использованием лидара, выявлять ранее неизвестные (или скрываемые?) структуры, что может привлечь чёрных копателей. Власти также ссылаются на то, что местные общины, потомки майя, считают пирамиды священными местами и могут быть оскорблены полётами над ними.

Этот запрет породил множество теорий о тайнах древних комплексов майя. Одна из самых популярных — теория о внеземном происхождении пирамид. Сторонники этой идеи указывают на изображения на крышке саркофага Пакаля в Паленке, которые, по их мнению, напоминают человека в космическом аппарате.

Уточнения

Пирами́да Кукулька́на (исп. Pirámide de Kukulkán, Templo de Kukulkán, «El Castillo») — храмовое сооружение, уцелевшее среди руин древнего города майя Чичен-Ица на полуострове Юкатан в Мексике.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Полили — и как будто заменили растение: жёлтый лук ожил за пару дней
Садоводство, цветоводство
Полили — и как будто заменили растение: жёлтый лук ожил за пару дней Аудио 
Больше веса или больше повторений: что лучше для набора мышечной массы?
Новости спорта
Больше веса или больше повторений: что лучше для набора мышечной массы? Аудио 
Они выделяют яд: cрочно выбросьте эти 6 вещей из дома
Недвижимость
Они выделяют яд: cрочно выбросьте эти 6 вещей из дома Аудио 
Популярное
Кто сильнее льва: 8 животных, которым он не ровня

Лев — грозный хищник, но даже его можно победить. Слон, бегемот, крокодил и не только — рассказываем, кто способен убить льва в схватке один на один.

Кто сильнее льва: 8 животных, которым он не ровня
Российские вузы под ударом: в четырех регионах вскрыта тайная связь с Лондоном
Российские вузы под ударом: в четырех регионах вскрыта тайная связь с Лондоном
ГИБДД висит на хвосте без сирены — это ловушка: разбираемся, как не попасться
Катастрофа, о которой молчит история: на дне Чёрного моря нашли города древних
В НАТО согласовали крупнейшую программу перевооружения, чтобы не обидеть США Любовь Степушова Массированный удар по объектам Украины: ответка за Паутину только началась Дмитрий Плотников
Они выделяют яд: cрочно выбросьте эти 6 вещей из дома
Полили — и как будто заменили растение: жёлтый лук ожил за пару дней
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Последние материалы
Почему усталость не уходит: 6 неожиданных причин, которые истощают энергию
Ходячий позитив: 7 кошек, которые устроят праздник в любом доме
Без удобрений и подкормок: секрет кабачков-гигантов раскрыт
Он мяукает, рвёт шторы и не ест — а вы всё ещё не поняли, почему
Погода убивает не хуже стресса: вот кто попадает под удар первым
Когда находишь то самое: Гарик Харламов высказался о браке с Ковальчук
Квадрокоптеры под запретом: путешественник раскрыл удивительную причину, почему над пирамидами майя нельзя летать
Мэр литовского Каунаса продал свой рыбный бизнес в России: что скрывается за сделкой
Во время грозы над тучами вспыхивает нечто опасное — вы этого не увидите с земли
Мужчинам нужны эти 3 упражнения, чтобы не стесняться своего живота: как укрепить пресс за 15 минут
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.