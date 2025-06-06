Квадрокоптеры под запретом: путешественник раскрыл удивительную причину, почему над пирамидами майя нельзя летать

2:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

Величественные пирамиды майя, такие как Кукулькан в Чичен-Ице и Храм Надписей в Паленке, ежегодно притягивают толпы туристов. Эти монументальные сооружения хоть и подверглись значительной реставрации, всё ещё поражают воображение. Без должного ухода они давно бы превратились в заросшие джунглями холмы, но, к счастью, этого не произошло.

Фото: commons.wikimedia.org by Ingrid Nielsen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пирамида майя

Несмотря на кажущуюся изученность, пирамиды майя продолжают хранить множество тайн. Некоторые исследователи даже подозревают, что нам рассказывают не всю правду.

Во время поездки путешественника Алексея Кутового в Чичен-Ицу он мечтал запечатлеть этот знаменитый комплекс с высоты птичьего полёта, запустив квадрокоптер, однако планы блогера рухнули, когда он столкнулся со строгим запретом на использование дронов. Об этом он рассказал в своём дзен-канале "Кутовой про путешествия".

Конечно, можно было попытаться запустить квадрокоптер из джунглей в паре километров, но без личного транспорта и с ограниченным радиусом действия устройства это было нереально.

Этот запрет вызывает много вопросов. Официально он объясняется соображениями безопасности и сохранности памятников, но многие считают, что истинные причины кроются глубже. Существует мнение, что мексиканское правительство скрывает нечто, что можно увидеть только с высоты. Действительно, полёты дронов и низколетящих самолётов могут создавать вибрации, потенциально вредные для древних структур. Но при чем тут маленький коптер, от которого даже трава не колышется?

Пирамиды, несмотря на свою кажущуюся прочность, подвержены эрозии и разрушению. Недавний пример — частичное обрушение пирамиды в Иуацио в 2024 году из-за сильных дождей, которое наглядно продемонстрировало их уязвимость. Ещё одна причина запрета — безопасность многочисленных туристов, ежедневно посещающих археологические зоны. Никто не хочет, чтобы на голову кому-то что-то упало.

Но самое интересное — это возможность с помощью аэрофотосъемки, особенно с использованием лидара, выявлять ранее неизвестные (или скрываемые?) структуры, что может привлечь чёрных копателей. Власти также ссылаются на то, что местные общины, потомки майя, считают пирамиды священными местами и могут быть оскорблены полётами над ними.

Этот запрет породил множество теорий о тайнах древних комплексов майя. Одна из самых популярных — теория о внеземном происхождении пирамид. Сторонники этой идеи указывают на изображения на крышке саркофага Пакаля в Паленке, которые, по их мнению, напоминают человека в космическом аппарате.

Уточнения

Пирами́да Кукулька́на (исп. Pirámide de Kukulkán, Templo de Kukulkán, «El Castillo») — храмовое сооружение, уцелевшее среди руин древнего города майя Чичен-Ица на полуострове Юкатан в Мексике.

