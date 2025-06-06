Необычный инцидент в аэропорту Дублина: мужчина съел страницу паспорта, скрывая тайну

1:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Дублине разгорелся необычный скандал: 27-летний гражданин Палестины оказался в центре внимания правоохранительных органов. Инцидент произошёл в аэропорту, где мужчина, по данным полиции, совершил нападение на сотрудницу иммиграционной службы.

Фото: commons.wikimedia.org by Jean Housen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Аэропорт в Дублине

Согласно материалам дела, он отказался предъявить паспорт при прохождении контроля и попытался скрыться. Когда сотрудница попыталась его остановить, он, как утверждается, применил физическую силу, повалив женщину на пол. Кульминацией инцидента стало уничтожение части паспорта — хозяин документа вырвал страницу с биометрическими данными и съел её.

Позже мужчина предстал перед судом, где ему были предъявлены обвинения. Полиция настаивала на заключении под стражу, опасаясь, что обвиняемый может скрыться от правосудия, однако адвокаты утверждали, что у их подзащитного достаточно средств для проживания в отеле, что, по их мнению, снижает риск побега. Судьба фигуранта и мера пресечения в его отношении пока не определены. Об этом сообщает BreakingNews.ie.

Уточнения

Ду́блин (ирл. Baile Átha Cliath — Балэ-Аха-Клиэх [bˠalʲə aːha klʲiəh]; англ. Dublin [ˈdʌblɪn]) — город-графство в Ирландии, столица страны.

