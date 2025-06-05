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Почему хайкинг в Сеуле стал трендом для иностранцев: мнения участников

Туризм

Уникальная особенность южнокорейского хайкинга, давно известная местным жителям, — употребление рамена (лапши быстрого приготовления) и кимбапа (корейских роллов из риса и морских водорослей) на вершине, а также освежающего макколи (корейского рисового вина) после спуска, — теперь привлекает все больше иностранцев.

Туристы
Фото: unsplash.com by Ashim D’Silva, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Туристы

Привлекательность хайкинга в Сеуле объясняется его простотой и спонтанностью. Туристы могут наслаждаться живописными прогулками на природе, не покидая пределов города и без сложной подготовки. Концепция городского похода, когда до горы можно добраться на автобусе или метро, кажется иностранным туристам свежей и новаторской.

Каталина из Румынии, участница "Программы пешего туризма по Сеулу", отметила, что доступность — самый удивительный аспект гор в Сеуле и Южной Корее в целом. Она отметила, что в отличие от ее родной страны, где горные походы требуют длительной подготовки и поездок, здесь можно спонтанно отправиться в горы, воспользовавшись общественным транспортом.

Лука из Аргентины также подчеркнул удобство как ключевой фактор привлекательности K-hiking. Он отметил прекрасные пейзажи и виды, доступные прямо из города, и ухоженные тропы.

Горы, просматриваемые практически из любой точки Сеула, предлагают панорамные виды на город и окрестности. Здесь есть как легкие маршруты для неспешных прогулок, так и возможность познакомиться с традиционной культурой в храмах, расположенных на склонах гор, пишет The Korea Times.

Уточнения

Маршру́т (через нем. Мarschroute, от фр. marche — «ход» и route — «дорога») — путь следования объекта, учитывающий направление движения относительно географических ориентиров (или координат), с указанием начальной, конечной и промежуточных точек, в случае их наличия.

 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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