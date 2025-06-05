Как няня из Лос-Анджелеса стала путешественницей: по миру за счёт состоятельных

0:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

Би Би Смоллс не рассчитывала на роскошную жизнь, устраиваясь няней к знаменитостям Голливуда, известным рок-музыкантам и богатым бизнесменам.

Фото: commons.wikimedia.org by Volker Schlotmann, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Яхта

Однако, работая у них, она получила бесплатные перелеты первым классом на Бора-Бора, проживание в номерах отеля St. Regis Resort стоимостью 100 000 долларов и морские прогулки вдоль Амальфитанского побережья, а также регулярные посещения магазинов Gucci, Chanel и Louis Vuitton.

"Я побывала повсюду: на Мауи, Таити, в Лондоне, Италии, Шотландии", — говорит 44-летняя Смоллс из Лос-Анджелеса (США). Сейчас она замужем и занимается воспитанием детей.

Работа няней у состоятельных людей позволяет получать деньги за путешествия. Для Смоллс это было в роскошном стиле — "няня на суперяхте", пишет nypost.

Уточнения

Я́хта (от нидерл. jacht) — первоначально лёгкое и быстрое судно для перевозки отдельных персон, оборудованное палубой и каютой (каютами). В современном понимании — любое пассажирское судно, предназначенное для спортивных или туристических целей и отдыха.

