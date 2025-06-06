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Фальшь в общении и адский труд в полях: россиянка была в ужасе от всего, с чем она столкнулась в Северной Корее

2:54
Туризм

В 2025 году правительство Северной Кореи ненадолго дало возможность западным туристам побывать в этой стране, однако после того, как в Сети стали появляться массовые негативные отзывы, КНДР закрыла свои границы для всех, кроме россиян. Журналистка "Ленты.ру" воспользовалась этой возможностью, чтобы лично посмотреть, что из себя представляет страна, одно упоминание о которой вызывает у многих ужас.

Пхеньян
Фото: flickr.com by Laika ac, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Пхеньян

Туристической группе не разрешали самостоятельно перемещаться — все прогулки и даже обычный выход из гостиницы в магазин допускался только в сопровождении гида. Кроме того, путешественников водили только по определённым маршрутам, однако журналистка всё равно заметила некоторые пугающие особенности быта, которые от путешественников пытались скрыть.

"В особенности это касается крестьян. Мы видели их, когда выезжали за город и проезжали по полям. Они практически полностью работают вручную, потому что в стране нет бензина. На полях люди трудятся с плугом, запрягают туда волов, быков. Это дикость, потому что природа как бы против того, чтобы там что-то высаживали. Там практически везде глинистая почва, очень много песчаных земель. Как там вообще что-то растёт? Это непостижимо", — удивилась путешественница.

Она выразила уверенность, что все люди, с которыми туристам разрешали общаться, были подставными, и отметила заученные фразы и неестественность общения даже в православном храме, построенном в Пхеньяне. Священнослужители на любой вопрос отвечали только одно: как они благодарны вождю. То же самое говорили и "случайные" прохожие, с которыми туристам предлагалось пообщаться.

Внешний вид жителей Северной Кореи отличается определённой сдержанностью. Женщин редко увидишь с украшениями, а главным символом преданности для них является значок с изображением лидера. Школьницы носят обязательное каре, а вот мужские причёски более разнообразны, хотя растительность на лице не приветствуется.

Ассортимент товаров в магазинах невелик, ощущается постоянная нехватка. Выбор ограничен: всего пара видов полотенец, один утюг и ещё некоторые другие товары первой необходимости. Часть продукции импортируется из Китая, но многое производится внутри страны.

Несмотря на общую бедность, города поражают своей чистотой и ухоженностью. В Северной Корее возникает впечатление идеальной чистоты.

Россиянка отметила, что посетить Северную Корею было интересно. Несмотря на гнетущее впечатление, это оказалось познавательным опытом, который помогает лучше понять, что происходит в закрытых странах.

Уточнения

Коре́йская Наро́дно-Демократи́ческая Респу́блика (сокращённо — КНДР, кор. 조선민주주의인민공화국?, 朝鮮民主主義人民共和國?, Чосон Минджуджуи Инмин Конхвагук) — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Се́верная Коре́я.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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