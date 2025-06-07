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Как подготовиться к поездке в Иорданию: советы для россиян

2:13
Туризм

Перед поездкой в Иорданию российским туристам стоит заранее ознакомиться с особенностями страны и её правилами. Это позволит не только избежать недоразумений, но и сделать путешествие комфортным и запоминающимся.

пляж Акаба, Иордания
Фото: commons.wikimedia by Adeeb Atwan, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
пляж Акаба, Иордания

Лучшее время для посещения — весна (март-май) и осень (сентябрь-ноябрь). В это время температура воздуха максимально комфортна, а вода в Красном море прогревается до +27 °C.

Хотя Россия и Иордания находятся на финальной стадии подписания соглашения о взаимной отмене виз, на данный момент виза оформляется по прибытии.

При подготовке к поездке учтите, что в крупных отелях и ресторанах принимаются банковские карты, но на рынках и в небольших магазинах лучше иметь наличные.

Обмен валюты осуществляется в банках и официальных обменниках. Обязательно возьмите с собой солнцезащитный крем с высоким SPF, головной убор, очки и достаточное количество воды — жара в пустынных регионах может быть ощутимой.

Иордания — мусульманская страна с довольно консервативными традициями. Женщинам желательно носить одежду, прикрывающую плечи и колени, а мужчинам — отказаться от шорт.

Алкоголь допустим в отелях и лицензированных заведениях, но строго запрещён к употреблению на улице. Во время Рамадана важно соблюдать местные обычаи: не есть, не пить и не курить в общественных местах днём.

Фотографировать местных жителей без разрешения не рекомендуется. При купании в Мёртвом море соблюдайте меры предосторожности: не погружайте голову в воду, избегайте попадания брызг в глаза и обязательно смывайте соль пресной водой.

Среди обязательных для посещения мест — Акаба с курортными зонами, коралловыми рифами и крепостью Мамлюков XVI века. Вади-Рам, известная как Долина Луны, впечатляет джип-турами по пустыне и ночевками в бедуинских лагерях. И, конечно, жемчужина страны — Петра, древняя столица набатейцев, высеченная в скалах.

Уточнения

Иорда́ния — государство на Ближнем Востоке.

Ака́ба (араб. العقبة‎, Аль-Акаба) — город в Иордании, являющийся её единственным морским портом, а также единственным морским курортом.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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