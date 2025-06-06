Африканская жара накрывает Россию: как готовиться к +32°C

2:42 Your browser does not support the audio element. Туризм

С 7 по 10 июня в Центральной России ожидается аномально жаркая погода, которая, по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, классифицируется как опасное метеорологическое явление.

Фото: commons.wikimedia.org by Ant Rozetsky, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Зной

В Москве и соседних регионах температура поднимется до +30…+32 °C, особенно в пик жары — 9 июня. Уже на следующий день, 10 июня, синоптики прогнозируют похолодание и осадки — температура понизится до +20…+23 °C.

Жаркие дни ждут также Тульскую область, где климатическая обстановка будет схожей. Начало июня, в целом, окажется теплее нормы: среднемесячная температура ожидается на 1-2 градуса выше климатических показателей. Прогноз указывает на чередование трёх волн тепла и трёх волн похолодания в течение месяца.

Южные регионы России также попадут под влияние знойной погоды. В Крыму, на Кубани, в Ставропольском крае и Нижнем Поволжье температура поднимется до +28…+33 °C в степных районах и до +25…+29 °C у моря. Причиной станет устойчивое высокое атмосферное давление.

На Урале ожидается умеренно тёплая погода, без резких температурных скачков. К выходным температура поднимется до +25…+30 °C, особенно в южных районах. В то же время на севере округа прогнозируется избыток осадков.

В Сибири погода до конца недели останется жаркой: +25…+30 °C. Однако с запада начнёт поступать холодный воздух, что приведёт к похолоданию 7-8 июня в Омске, Новосибирске и Красноярском крае. В Иркутской области снижение температуры ожидается уже в начале следующей недели.

На Дальнем Востоке сохраняется ненастная и прохладная погода: в Приморье, Хабаровском крае и Амурской области +12…+17 °C. В центре и западе Якутии теплее — до +21…+23 °C. На Камчатке 6 июня пройдут сильные дожди, но к выходным ситуация улучшится.

Общий климатический фон по стране показывает, что в ряде регионов температура существенно выше нормы. Особенно это касается западных и южных областей, северо-востока Урала, большей части Сибири, а также западной Якутии и Забайкалья.

Уточнения

Анома́льная жара́ 2010 го́да в Росси́и — продолжительный период аномально жаркой погоды в России в последней декаде июня — первой половине августа 2010 года. Стала одной из причин массовых пожаров, сопровождавшихся небывалым смогом в ряде городов и регионов. Привела к экономическому и экологическому ущербу.

