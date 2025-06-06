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Импортозамещение в действии: что скрывает новый российский аналог Flightradar24

2:10
Туризм

В России начал работу собственный аналог Flightradar24 - сервис под названием "Авиарадар", созданный в рамках курса на импортозамещение.

Самолёт Ту 334
Фото: commons.wikimedia.org by Зимин Василий, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Самолёт Ту 334

С конца 2023 года он функционирует в бета-версии и уже охватывает большую часть европейской территории страны. В ближайшее время планируется полноценный коммерческий запуск.

Модель работы "Авиарадара" во многом повторяет подход Flightradar. В её основе — сеть приёмников, собирающих сигналы ADS-B с гражданских самолётов и передающих их на серверы.

Интересно, что приёмники можно собирать на базе доступных одноплатных компьютеров вроде Raspberry Pi и Orange Pi, что делает технологию недорогой и технически гибкой. Также сервис способен работать с приёмниками, уже используемыми для других подобных систем.

В перспективе рассматривается возможность установки приёмников на микроспутники, что позволит отслеживать рейсы даже над океанами и труднодоступными районами. Однако проект пока сталкивается с рядом технических вызовов. Установка приёмников требует определённых знаний в области IT и электроники, а обработка данных с десятков и сотен устройств требует значительных серверных мощностей.

Модель монетизации ориентирована не на массового пользователя, а на b2b-сегмент: авиакомпании, логистику и госструктуры. Freemium-модель, привычная для западных трекеров, не рассматривается как основная из-за низкой потенциальной прибыли. Волонтёрам, устанавливающим приёмники, предоставляется расширенная статистика и доступ к карте полётов в реальном времени.

Разработчики отмечают, что проекту требуется инвестор для масштабирования. Одним из возможных партнёров называют, например, компанию 2ГИС. При достаточной поддержке "Авиарадар" может вырасти в полноценную национальную платформу авианаблюдения и составить конкуренцию западным аналогам, особенно в условиях геополитической изоляции.

Уточнения

Flightradar24 — публичный веб-сервис, позволяющий в реальном времени наблюдать за положением воздушных судов. Отслеживать с помощью сервиса положение воздушного судна возможно только в случае, если оно оснащено транспондером типа ADS-B/MLAT и тот включён.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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Импортозамещение в действии: что скрывает новый российский аналог Flightradar24
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