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Этот порт во Франции ловит не просто рыбу — туристы в восторге от лангустов и атмосферы

2:44
Туризм

Что, если вы свернёте с туристических троп и отправитесь туда, где оживает настоящая Корсика? Эти пять деревень не попадают в топы путеводителей, но оставляют сильнейшее впечатление. Здесь — неспешная жизнь, старинные дома, тайны истории и виды, от которых захватывает дух.

Савока
Фото: commons.wikimedia.org by Ludvig14, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Савока

Там, где ловят самую вкусную лангусту

На западе мыса Корсика прячется очаровательный портовый городок Centuri. Несмотря на популярность у туристов, он сохранил свою искреннюю атмосферу. Именно здесь находится первый во Франции порт по вылову лангустов! Вокруг — пастельные домики с крышами из серпентинита, уютные рестораны у воды и старинная генуэзская башня. Идеальное место для тех, кто хочет остановить время.

Деревня, что встречает у подножия Бавеллы

Выныривающая после серпантина дорога ведёт прямо в Zonza — ворота в горный регион Альта-Рокка. Здесь дома из гранита будто вросли в склон, а церковь Успения собирает вокруг себя жизнь деревни. Летом на местном ипподроме, самом высоком в Европе (950 м!), проходят скачки. А вечером — солнце тонет за острыми скалами Бавеллы, словно в кино.

Вкус мяса и голос истории

На высоте 850 метров Bastelica уютно разместилась среди каштанов и альпийских лугов. Это родина легендарного повстанца Сампьеро Корсо — его статуя встречает гостей в центре. Зимой сюда приезжают на мини-курорт Èse, а круглый год — за отменной корсиканской колбасой. Гостиницы и рестораны здесь простые, но с душой. Особенно у Пола — он принимает гостей уже не первое десятилетие.

Между скалами и небом

Cateri — настоящая жемчужина Балагны. Стоит подняться на центральную площадь, чтобы увидеть, как море и горы сливаются в единый пейзаж. Старинные дома, арочные проходы, церкви и монастыри напоминают о глубокой религиозной истории. А если проголодались — вас ждёт уютная таверна San Dumè и старинная пекарня с миндальными cuggiole.

Деревня на орлином гнезде

С высоты 753 метров Riventosa кажется затерянной среди скал, но стоит ближе подойти — и она раскрывает свою красоту. Здесь снова живут пастухи и ремесленники, открылись гостевые дома. А на вершине деревни — смотровая площадка с панорамой, от которой невозможно оторваться. Рядом — горная река Tavignano и тропы по природному парку.

Уточнения

Гастроно́мия (фр. gastronomie, от др.-греч. γαστήρ — "желудок" и νομός — "закон, обычай") — наука, изучающая связь между культурой и пищей.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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