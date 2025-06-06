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Мир на черте: как российские карты меняют туристическую игру в Таиланде

2:04
Туризм

Таиланд выразил готовность рассмотреть возможность приёма российских карт "Мир", что может облегчить пребывание российских туристов в стране.

Карта "Мир"
Фото: 123RF by melenansk, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Карта "Мир"

Исполнительный директор Туристического управления Таиланда по европейскому региону Сулатда Саруттилаван отметила, что этот вопрос активно изучается, особенно на фоне санкционных ограничений, которые серьёзно затрудняют безналичные расчёты для россиян за рубежом.

В последние месяцы российские туристы в Таиланде столкнулись с трудностями при оплате товаров и услуг, включая проживание и транспорт. Аналогичные проблемы возникли и в московском офисе управления по туризму.

Банки двух стран ищут возможные пути интеграции платёжных систем и прорабатывают технические решения, чтобы обеспечить приём карт "Мир".

Тем временем глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что международная сеть приёма карт "Мир" постепенно расширяется. На сегодняшний день карта работает в 13 странах, однако полноценный приём возможен только в Абхазии, Белоруссии, на Кубе и в Южной Осетии.

В остальных странах, включая Турцию, Узбекистан и Киргизию, приём карт "Мир" ограничен или приостановлен.

Интерес к внедрению российской платёжной системы проявляют также Индонезия, Малайзия, Непал, Пакистан, Шри-Ланка и сам Таиланд. Кроме того, Египет и Маврикий уже официально подтвердили планы по запуску поддержки "Мира" в своей инфраструктуре. Диалог на эту тему продолжается с ещё шестью странами.

На фоне геополитических и финансовых изменений система "Мир" становится для России инструментом укрепления экономических связей и поддержки своих граждан за границей. Для стран, ориентированных на туризм, таких как Таиланд, это — возможность сохранить туристический поток и доходы от путешественников из России.

Уточнения

Эльви́ра Сахипза́довна Набиу́ллина (род. 29 октября 1963, Уфа) — российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (2002).

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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