Таиланд выразил готовность рассмотреть возможность приёма российских карт "Мир", что может облегчить пребывание российских туристов в стране.
Исполнительный директор Туристического управления Таиланда по европейскому региону Сулатда Саруттилаван отметила, что этот вопрос активно изучается, особенно на фоне санкционных ограничений, которые серьёзно затрудняют безналичные расчёты для россиян за рубежом.
В последние месяцы российские туристы в Таиланде столкнулись с трудностями при оплате товаров и услуг, включая проживание и транспорт. Аналогичные проблемы возникли и в московском офисе управления по туризму.
Банки двух стран ищут возможные пути интеграции платёжных систем и прорабатывают технические решения, чтобы обеспечить приём карт "Мир".
Тем временем глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что международная сеть приёма карт "Мир" постепенно расширяется. На сегодняшний день карта работает в 13 странах, однако полноценный приём возможен только в Абхазии, Белоруссии, на Кубе и в Южной Осетии.
В остальных странах, включая Турцию, Узбекистан и Киргизию, приём карт "Мир" ограничен или приостановлен.
Интерес к внедрению российской платёжной системы проявляют также Индонезия, Малайзия, Непал, Пакистан, Шри-Ланка и сам Таиланд. Кроме того, Египет и Маврикий уже официально подтвердили планы по запуску поддержки "Мира" в своей инфраструктуре. Диалог на эту тему продолжается с ещё шестью странами.
На фоне геополитических и финансовых изменений система "Мир" становится для России инструментом укрепления экономических связей и поддержки своих граждан за границей. Для стран, ориентированных на туризм, таких как Таиланд, это — возможность сохранить туристический поток и доходы от путешественников из России.
Эльви́ра Сахипза́довна Набиу́ллина (род. 29 октября 1963, Уфа) — российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (2002).
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