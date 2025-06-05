Power bank в самолёте: что изменилось и чем это грозит пассажирам

Зарядка телефона в аэропорту — не прихоть, а необходимость. Билеты, посадочные талоны и прочие документы всё чаще хранятся в цифровом виде, и разряженный смартфон может испортить всё путешествие.
Но не стоит забывать: большинство power bank'ов работают на литий-ионных батареях, которые при повреждении могут представлять реальную угрозу — особенно в замкнутом пространстве самолёта.
С 28 мая авиакомпания Southwest ввела жёсткое правило: использовать портативные зарядки теперь разрешено только в открытом виде — чтобы устройство было видно. Зарядка телефона, лежащего в сумке или в багажной полке, теперь под запретом. Причина — безопасность: в случае перегрева экипаж должен быстро среагировать.
Некоторые перевозчики идут ещё дальше:
CAA (Гражданская авиация Великобритании) уточняет: запасные литиевые батареи до 160 Вт⋅ч разрешены в ручной клади — но не более двух на человека, и только при условии индивидуальной защиты от короткого замыкания. В багаж — категорически нельзя.
"Если литиевая батарея повреждена, она может вызвать сильный пожар, который сложно потушить", — предупреждает Гленн Брэдли, глава полётной службы CAA.
Батареи должны быть полностью выключены (не в режиме ожидания) и упакованы в ручную кладь.
Проверяйте правила конкретной авиакомпании. У каждой свои ограничения на типы и количество батарей, особенно при международных перелётах.
Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда.
Га́джет (англ. gadget — приспособление, переносное устройство, также может называться — девайс) — небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни.
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