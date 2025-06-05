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Power bank в самолёте: что изменилось и чем это грозит пассажирам

2:23
Туризм

Зарядка телефона в аэропорту — не прихоть, а необходимость. Билеты, посадочные талоны и прочие документы всё чаще хранятся в цифровом виде, и разряженный смартфон может испортить всё путешествие.

Power Bank
Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Power Bank

Но не стоит забывать: большинство power bank'ов работают на литий-ионных батареях, которые при повреждении могут представлять реальную угрозу — особенно в замкнутом пространстве самолёта.

Новые правила от Southwest Airlines

С 28 мая авиакомпания Southwest ввела жёсткое правило: использовать портативные зарядки теперь разрешено только в открытом виде — чтобы устройство было видно. Зарядка телефона, лежащего в сумке или в багажной полке, теперь под запретом. Причина — безопасность: в случае перегрева экипаж должен быстро среагировать.

Что говорят другие авиакомпании

Некоторые перевозчики идут ещё дальше:

  • Singapore Airlines, Thai Airways и Cathay Pacific запрещают использовать power bank для зарядки телефонов на борту вообще.
  • Авиалинии Южной Кореи после пожара на борту ограничили количество устройств до пяти на пассажира, с ёмкостью не более 100 Вт⋅ч. Батареи выше 160 Вт⋅ч — полностью запрещены.
  • Hong Kong Airlines с 7 апреля запретили использовать зарядники в полёте. Их можно взять в салон, но хранить только под сиденьем или в кармане кресла.
  • EVA Airways (Тайвань) разрешают провоз, но запрещают использование.

А как в Великобритании

CAA (Гражданская авиация Великобритании) уточняет: запасные литиевые батареи до 160 Вт⋅ч разрешены в ручной клади — но не более двух на человека, и только при условии индивидуальной защиты от короткого замыкания. В багаж — категорически нельзя.

"Если литиевая батарея повреждена, она может вызвать сильный пожар, который сложно потушить", — предупреждает Гленн Брэдли, глава полётной службы CAA.

Батареи должны быть полностью выключены (не в режиме ожидания) и упакованы в ручную кладь.

Что советует МИД Великобритании

Проверяйте правила конкретной авиакомпании. У каждой свои ограничения на типы и количество батарей, особенно при международных перелётах.

Уточнения

Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда.

Га́джет (англ. gadget — приспособление, переносное устройство, также может называться — девайс) — небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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