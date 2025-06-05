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"Всё включено" для взрослых: Hyatt делает ставку на новый формат отдыха в Болгарии

2:06
Туризм

Hyatt Hotels Corporation продолжает активно расширять своё присутствие на болгарском побережье Чёрного моря.

солнечный берег
Фото: commons.wikimedia by Cherubino, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
солнечный берег

Новый отель AluaSoul Sunny Beach, открывшийся на Солнечном Берегу, стал седьмым объектом сети в Болгарии и третьим в этом курортном регионе.

Помимо этого, Hyatt уже управляет двумя отелями в Обзоре и ещё несколькими на самом Солнечном Берегу — Secrets Sunny Beach, Dreams Sunny Beach, Alua Helios Bay и AluaSun Helios Bay, открытыми в 2023 году.

Отель AluaSoul Sunny Beach работает по системе всё включено и предлагает размещение в 397 номерах, два бассейна (один предназначен для спокойного отдыха, второй — для активностей), шесть ресторанов, а также современный спа-центр.

Расположение — между пляжной полосой Солнечного Берега и оживлённой пешеходной зоной "Цветочная улица" — делает его идеальным вариантом для тех, кто хочет совместить пляжный релакс с вечерними развлечениями.

Особенность нового объекта — он предназначен только для взрослых, что подчёркивает стремление сети создавать атмосферу уединения и комфорта.

"На фоне растущего спроса на отдых all inclusive в Европе мы продолжаем делать ставку на предложения, которые превосходят ожидания наших гостей", — отметил Мануэль Меланшон, управляющий директор Hyatt по южному региону в зоне EAME.

Hyatt уже более 30 лет активно работает в Восточной Европе. В портфеле компании — 20 объектов в таких странах, как Болгария, Греция, Черногория, Чехия, Польша, Словакия, Венгрия, Сербия и Украина.

В ближайшие два года Hyatt планирует открытие пяти новых отелей в Румынии, Хорватии, Албании и Сербии. Это приведёт к увеличению присутствия компании на Балканах на 70% и укрепит её позиции в сфере роскошного и развлекательного туризма.

Уточнения

Hyatt Hotels Corporation — американская компания, управляющая сетями отелей высшего класса. Штаб-квартира — в Чикаго.

Слынчев-Бряг Со́лнечный Бе́рег (болг. Слънчев бряг) — крупнейший морской курорт в Болгарии.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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