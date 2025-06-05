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Задремал под стук колёс: магия поездов СССР, которую мы больше не вернём

2:16
Туризм

Нет, это не очередная романтизация прошлого — просто факт: советские поезда были не про комфорт, а про особое состояние души.

Поезд
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Поезд

Да, иногда окна не закрывались, а в туалетах можно было узнать, какой сейчас регион по характеру запахов. Но всё равно — было в этих поездках что-то неуловимо тёплое. Особенно когда за окном — бесконечные берёзы, а внутри — чай в подстаканнике и разговоры с попутчиками, которых больше никогда не увидишь.

Купе как театр

Никаких сериалов на планшете — только живое общение. В одном вагоне могли ехать пенсионерка с авоськой, офицер в отпуске, студентка, едущая "на юг", и командировочный с ковром. Все разные — и все на равных, под одеяло из ИКС-образной простыни.

Кипяток — как религия

Каждую станцию к бойлеру выстраивалась очередь — за кипятком. Не просто за водой, а за символом путешествия. Заварить "Роллтон", налить чай в алюминиевый подстаканник, насыпать сахар на газету — это был ритуал, доступный каждому. В XXI веке это заменили бутылки и автомат, но где теперь душа?

Проводники, которых боялись и уважали

Советский проводник — это почти гаишник на железной дороге. Он мог наказать, простить, устроить вам уют или выкинуть на станции. Поговорить с ним — почти как вызвать уважение системы. Он знал всё, слышал всех и всегда был где-то рядом, но при этом как-то по-особенному невидим.

Звук, который убаюкивал

Стук колёс — не просто шум. Это музыка дорог, успокаивающая и ритмичная. Под неё засыпали даже те, кто в жизни спит как сова. И пусть матрас был тонким, а подушка — как мандаринка, сон в поезде СССР был особенный. Потому что ехали не просто по рельсам, а к кому-то, за чем-то, со смыслом.

Советские поезда не были удобными, но были живыми. Они пахли настоящей дорогой, звенели посудой, хрустели газетами и шептали: "Ты не один". Сегодня поезд — это логистика. Тогда — это был путь. А может быть, и чуть-чуть — дом.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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