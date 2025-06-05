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Очередь с 8 утра, бег с полотенцем и скандалы: отдых на Канарах превращается в цирк

1:41
Туризм

Лансароте, Испания — 9:30 утра. Двери бассейна только открылись, но толпа туристов уже несётся к шезлонгам, будто от этого зависит их отпуск.

Отпуск
Фото: www.freepik.com by tawatchai07 is licensed under Free More info
Отпуск

Летний отдых на популярном испанском острове превращается в настоящее шоу: отдыхающие выстраиваются в очередь с рассветом, занимают позиции у входа, а потом бегут — кто быстрее застолбит место у воды.

Сцена разыгрывается в одном из 4-звёздочных отелей Лансароте и уже стала вирусной в соцсетях. Туристка из Нидерландов Изабель Ханссен сняла, как каждый день толпа гостей, в том числе с детьми, участвует в утреннем марафоне за шезлонги. Некоторые приходят к бассейну уже в 8:00 — за полтора часа до открытия. Кто-то сидит на полу, кто-то листает телефон — все ждут сигнала к старту.

Как только персонал открывает зону бассейна, люди буквально бегут к лежакам и бросают полотенца на лучше расположенные шезлонги — часто сразу на несколько, чтобы "зарезервировать" места для друзей или семьи, которые появятся позже.

— "Нет ничего лучше, чем утренний спринт за лежаком, чтобы начать расслабляющий отпуск", — иронизирует Изабель в своём TikTok-видео, набравшем десятки тысяч просмотров.

Хотя лежаков, по словам туристов, достаточно, многих интересуют только конкретные "топовые" места — ближе к бассейну, в тени или наоборот, под солнцем. В результате — ежедневный ажиотаж, словно по расписанию.

Летний отдых всё чаще превращается в спорт. Только на кону — не медаль, а место у воды.

Уточнения

Испа́ния (исп. España, МФА: [esˈpaɲa]), официально Короле́вство Испа́ния (исп. Reino de España, МФА: [ˈreino ðe esˈpaɲa]) — трансконтинентальное суверенное государство, включающее основные земли в Юго-Западной Европе и часть территорий в Африке (Канарские острова, города Сеута и Мелилья).

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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