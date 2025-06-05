Двухлетний ребёнок на ленте для багажа: как полицейские предотвратили трагедию

1:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сотрудники полиции портового управления предотвратили потенциально опасную ситуацию в аэропорту Ньюарк Либерти (США), когда двухлетний ребенок забрался на ленточный конвейер для регистрации багажа.

Фото: commons.wikimedia.org by Oxfordian Kissuth, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Аэропорт

Инцидент произошел, когда мать малыша общалась с агентом JetBlue, и в этот момент ребенок успел забраться на конвейерную ленту.

Президент профсоюза полиции Фрэнк Конти отметил, что это случилось очень быстро. Но сотрудники портового управления, оказавшиеся поблизости, вовремя отреагировали. Двое полицейских смогли войти в систему: один наблюдал за ребенком, а другой действовал для его спасения. Один из сотрудников успел схватить малыша незадолго до того, как он попал к рентгеновскому аппарату, и вытащил его в безопасное место.

Дедушка мальчика выразил благодарность полицейским за их быструю реакцию, и, к счастью, и ребенок, и его мать остались в порядке. Семья вскоре после инцидента вылетела в Тампу на отдых, но этот случай стал для них запоминающимся, пишет wfla.

Уточнения

Бага́ж (фр. bagage) (также поклажа, пожитки, скарб, кладь, особенно дорожная или походная) — вещи, которые берёт с собой в дорогу пассажир. Багаж может сдаваться в специальное место (сдаваемый багаж) или браться с собой (ручная кладь).



