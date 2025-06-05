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Почему современные смартфоны могут оставаться включёнными в самолёте? Эксперт дал этому неожиданное объяснение

1:36
Туризм

Пассажиры самолётов перед взлётом всегда слышат просьбу бортпроводника выключить телефон или перевести его в режим полёта, однако так ли это необходимо в 2025 году? На самом деле в этом нет надобности, поскольку современные смартфоны разительно отличаются от самых первых мобильных устройств.

Смартфон
Фото: commons.wikimedia.org by Skitterphoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Смартфон

Заслуженный адвокат России, бывший эксперт ИКАО Павел Герасимов объяснил, что старые телефоны были устроены по-другому: их радиочастоты совпадали с частотами самолёта, поэтому пилоты слышали помехи, которые затрудняли управление. Нынешние гаджеты стали более совершенными, и теперь они никак не влияют на работу пилотов.

"Современные же самолёты используют цифровую и спутниковую связь. Также изменились те самые радиочастоты для мобильных телефонов. Сейчас у нас стандарты связи — 3G, LTE, 5G и так далее. А те частоты GSM и пейджеров, которые были в прошлом, на данный момент практически нигде не используются", — объяснил эксперт.

Возникает вопрос: а для чего тогда бортпроводники просят перевести телефоны в режим полёта? Это делается на всякий случай, если вдруг кто-то из пассажиров до сих пор пользуется старой моделью, однако перед полётом никто не проверяет, выполнено ли данное требование. Бортпроводники и другие сотрудники, находящиеся в самолёте, и сами оставляют свои смартфоны в обычном режиме.
Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Уточнения

Смартфо́н (англ. smartphone — умный телефон) — мобильный телефон (современный — как правило, с сенсорным экраном), дополненный функциональностью умного устройства, фактически всегда оснащён камерой, и также фронтальной камерой, предназначенной для осуществления видеозвонков, видеоконференций и фотографирования селфи.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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