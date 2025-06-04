Скрытые жемчужины мира: сады, которые вдохновляют и завораживают

2:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

Существуют "оазисы", которые, по мнению экспертов, стоит увидеть хотя бы раз в жизни.

Фото: Wikimedia Commons by Philippebajcik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Эсон, Франция, японский парк

Речь идет не просто о парках, а о самых изумительных садах мира, отобранных по версии "Нью-Йорк Таймс" с помощью шести экспертов. Изначальный список, включавший более полусотни претендентов, был сокращен до двадцати пяти, среди которых оказались пять итальянских садов, расположенных в регионах Лацио и Тоскана.

При составлении рейтинга жюри руководствовалось несколькими ключевыми критериями: впечатляющий эффект, способность вызывать воспоминания, эстетика растений, культурная и символическая значимость, а также новаторский подход к проектированию. В перечень вошли как известные, так и менее популярные места, настоящие скрытые жемчужины, представляющие собой большую эстетическую, эмоциональную и духовную ценность.

В списке представлены разнообразные ландшафты, от классических вилл эпохи Возрождения до современных садов, японские сады Дзен и райские уголки с тропической растительностью.

Возглавляет рейтинг сад замка Сиссингхерст, расположенный в Крэнбруке (Англия).

Великобритания также занимает второе место с садом Great Dixter House & Gardens в Нортиаме, и в общей сложности страна представлена в списке четыре раза.

Помимо этого, в рейтинге фигурируют сады из Франции, Японии, Мексики и Австралии.

Италия также достойно представлена пятью садами, расположенными в Тоскане, Пьемонте и Лацио. Сад Нимфы в Чистерна-ди-Латина занял почётное третье место. В Лацио также находятся историческая вилла д'Эсте в Тиволи (объект Всемирного наследия ЮНЕСКО) и Священный лес Бомарцо, уникальный и таинственный сад с базальтовыми скульптурами драконов, экзотических животных и мифологических персонажей. Тоскана представлена виллой Креветкой в Сеттиньяно, а Пьемонт — виллой Сильвио Пеллико-Винья Бароло в Монкальери, согласно fanpage.

Уточнения

Ландша́фт (нем. Landschaft, вид местности, от Land — земля и schaft — суффикс, выражающий взаимосвязь, взаимозависимость; дословно может быть переведён как «образ края») — конкретная территория, однородная по своему происхождению, истории развития и неделимая по зональным и азональным признакам.

