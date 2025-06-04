Как споры за воздух в самолёте довели пассажира до горячего чая

1:11 Your browser does not support the audio element. Туризм

На борту американских авиалайнеров есть индивидуальные вентиляционные отверстия над сиденьями, которые пассажиры могут открывать или закрывать по своему усмотрению.

Фото: commons.wikimedia.org by Austrian Airlines, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Стюардесса в салоне самолета

Но вот возникла интересная ситуация с одним пассажиром Delta Air Lines, который столкнулся с соседом, постоянно закрывающим его вентиляционное отверстие.

Этот пассажир сидел в ряду из трёх мест, и его сосед посередине трижды пытался регулировать поток воздуха, что мешало ему. После нескольких попыток пассажир вежливо напомнил соседу, что это его персональное вентиляционное отверстие. Однако сосед аргументировал, что заплатил за своё место и имеет право контролировать общую систему.

Ситуация накалилась, когда сосед снова попытался закрыть отверстие перед посадкой. Пассажир уже в третий раз попросил оставить его вентиляцию в покое. Сосед настаивал, что не всегда можно получить то, что хочешь в общественном транспорте.

В итоге в ситуацию вмешалась стюардесса, когда пассажир попросил чашку горячего чая, чтобы согреться от "ледяного воздуха", пишет viewfromthewing.

Уточнения

Вентиля́ция (от лат. ventilatio — проветривание) — перемещение газов под действием разности давления без применения замкнутых каналов.



