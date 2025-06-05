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Восхитительная кухня Ладлоу: вот почему этот городок стал гастрономическим хитом Великобритании

2:05
Туризм

Забудьте о шумных мегаполисах! Если вы ищете гастрономический рай в самом сердце Англии, отправляйтесь в Ладлоу. Этот очаровательный городок в Шропшире с его мощёными улочками и средневековой архитектурой был признан лучшим местом для гурманов в стране по результатам недавнего опроса. Более 9000 путешественников отдали свои голоса за Ладлоу, оценив его кулинарные предложения на впечатляющие пять звёзд.

Ладлоу
Фото: commons.wikimedia.org by Dave.Dunford, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ладлоу

Ладлоу — это не просто красивое место, это настоящий праздник вкуса. Здесь, среди более чем 500 исторических зданий, процветает культура местных продуктов. От уютных пабов до изысканных ресторанов, каждое заведение гордится тем, что использует свежие, сезонные ингредиенты, выращенные в окрестностях. Неудивительно, что поэт Джон Бетджеман когда-то назвал Ладлоу самым прекрасным городом в Англии.

Секрет успеха Ладлоу заключается в его акценте на местных продуктах и в энтузиазме местных жителей, которые искренне любят еду. Среди самых популярных мест, где можно насладиться кулинарными изысками, — The Old Downton Lodge, Vaughan's Sandwich Bar, гастропаб The Boyne Arms и кафе CSONS на берегу реки.

Чтобы по-настоящему погрузиться в атмосферу местной кухни, посетите рынок местных продуктов Ладлоу, который проводится дважды в месяц. Здесь вы найдёте огромное количество продуктов питания и напитков, произведённых в радиусе 30 миль от города, что гарантирует свежесть и поддержку местных производителей.

Если вы планируете гастрономическое путешествие по Великобритании, не забудьте включить Ладлоу в свой список. Этот живописный городок не только порадует ваш глаз, но и подарит незабываемые вкусовые ощущения. А если вы ищете альтернативу, то Уэллс, второй по величине город Великобритании, также заслуживает внимания как отличное направление для гурманов.

Уточнения

Шропшир (англ. Shropshire), ранее Салоп (англ. Salop) — церемониальное графство и унитарная единица (как часть) на западе Англии.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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