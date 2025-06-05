Британские аэропорты обновляются: новые 3D-сканеры изменят правила провоза жидкостей

В британских аэропортах происходят перемены, которые сделают путешествия проще! Некоторые аэропорты уже внедрили новые 3D-сканеры, позволяющие провозить в ручной клади до 2 литров жидкости. Это значит, что вам больше не нужно будет доставать маленькие бутылочки и ноутбуки на контроле безопасности.
Однако не все аэропорты обновили оборудование, поэтому, перед тем как собирать чемодан, обязательно проверьте правила вылета в конкретном аэропорту. Если там ещё нет новых сканеров, придётся придерживаться старого правила 100 мл для жидкостей.
В каких аэропортах уже можно провозить больше жидкости? В Бирмингеме, Бристоле, Эдинбурге, Гатвике, Лидс Брэдфорде, Лондон-Сити, Лутоне, Ньюкасле, Саутенде и Тиссайде.
Почему не все аэропорты перешли на новую систему? Внедрение оказалось сложнее, чем ожидалось, и некоторые крупные аэропорты не успели установить сканеры вовремя.
Как работают эти новые сканеры? Они создают детальное 3D-изображение вашего багажа, позволяя сотрудникам службы безопасности лучше видеть содержимое без необходимости открывать сумку.
В целом это отличная новость для путешественников, но важно быть в курсе правил конкретного аэропорта, чтобы избежать неприятностей.
Великобрита́ния (от англ. Great Britain), или Соединённое Короле́вство (United Kingdom, сокр. UK), полная официальная форма — Соединённое Короле́вство Великобрита́нии и Се́верной Ирла́ндии (англ. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.
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